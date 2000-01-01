В Кемерове ВАЗ протаранил «Шевроле Ниву». От удара кроссовер отбросило на легковой автомобиль «Мазда». ДТП произошло 25 декабря на улице Волгоградской.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21 102, двигаясь по Волгоградской со стороны Ленина в сторону Сибиряков-Гвардейцев, не выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автомобилем Шевроле Нива», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Также в ГИБДД отметили, что дорога была плохо убрана дорожниками, что могло способствовать совершению аварии. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-21 102 и пассажир «Шевроле Нива».