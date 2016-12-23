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Требуем запретить! — пять самых популярных петиций Новосибирска в 2016 году

Новокузнечане смогут устроить детям праздник

Сегодня 14:41
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На последней игре в уходящем году хоккейного «Металлурга» каждый болельщик сможет принять участие в акции «Подари детям праздник!». 28 декабря в конце матча с новосибирской «Сибирью» зрители смогут бросить свою игрушку на ледовую площадку.

«По завершении игры (после рукопожатия команд) все болельщики, кто придет на матч с мягкими игрушками, станут участниками „игрушкопада“. Каждый из болельщиков сможет бросить свою игрушку на ледовую площадку! Все собранные игрушки затем будут переданы воспитанникам детских домов Новокузнецка. Начало матча — в 19:00», — сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

Организаторы акции просят всех желающих поучаствовать в этом мероприятии. Ознакомиться с правилами проведения можно на официальном сайте команды.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: metallurg-nk.ru
ХК Металлург хоккей ХК Сибирь благотворительная акция игрушкопад

Комментарии (1)

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,,А,как х/к"Металлург" сыграл с Динамо(Рига) 23.12.16..Наверное разгромили аутсайдера Западной конференции..))))))))))
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