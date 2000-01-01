К празднованию Нового года россияне всегда относятся серьёзно. Особое внимание уделяется праздничному столу. Говорят, некоторые блюда приносят семьям удачу в Новом году. А это зависит от того, понравится ли ваша стряпня символу Нового года.

Главный в 2017-м году — Огненный Петух, птица гордая, яркая и общительная. Вместе с тем он очень хозяйственный и экономный, поэтому россиянам лучше сразу забыть о сложных и замысловатых блюдах. Не любит Петушок и чрезмерно жирную и тяжёлую пищу.

Также новогодний символ серьёзно огорчится, увидев на вашем столе блюда из курицы. А вот рыбу и морепродукты смело ставьте на стол. Нравятся Петуху и суши.

Огненный Петух — вегетарианец, поэтому его порадует стол, изобилующий овощами — свежими, тушёными или запечёнными. И не забудьте поставить свежую зелень.

Нравится новогоднему символу и домашняя выпечка — пироги, кулебяки и расстегаи. А вот к алкоголю Огненный Петух строг: никаких крепких напитков. Вместо них подойдут шампанское, ликёр, глинтвейн и другое «лёгкое» спиртное.

Что касается сервировки стола, лучше использовать минимум ненатуральных материалов. А вот деревянные ложки, глиняные горшочки и стеклянные фужеры весьма обрадуют новогодний символ. В центр стола можно поставить маленькое блюдце с зёрнышками — любимым лакомством Петуха.

Как бы вы ни украшали новогодний стол, стоит помнить, что Огненный Петух справедлив и не подарит удачу нечестным и недобрым людям. Поэтому в Новый год лучше войти с открытым сердцем.

Счастливого праздника!