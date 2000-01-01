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Крупный кузбасский чиновник попал под следствие

Сегодня 15:35
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Не успели кузбассовцы забыть о громком скандале вокруг дела заместителей Тулеева, как назрел ещё один. На этот раз под следствие попал глава Новокузнецкого муниципального района Евгений Манузин.

Манузина отстранили от должности 22 декабря, сообщает novokuznetsk.su. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Предполагается, что в 2015 году Манузин объявил на территории посёлка Подстрелка режим ЧС.

Благодаря этому Манузин заключил муниципальный контракт на ремонт ЛЭП без конкурсной процедуры и по завышенным ценам. Объём и качество работ никто не проверил. В результате бюджет Новокузнецкого района лишился более 900 тысяч рублей.

На период следствия Манузина отстранили от должности. Обязанности главы Новокузнецкого района временно исполняет Андрей Шарнин.

Напомним, на должности главы муниципального района Евгений Манузин продержался два года.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://kemoblast.ru/
превышение должностных полномочий чиновник следком Манузин

Комментарии (7)

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Читатель
13 0
Партия Единая Россия, как свиноматка только успевает плодить таких своих партийцев.Вор на вору и махинаторы.
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Венz
2 0
Манузин несколько месяцев рулил нашим городом в 13 году.
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Бусина
6 0
Манузин несколько месяцев рулил нашим городом в 13 году.
И????? На сколько нарулил????? Или не успели его за руку схватить????? Наш губер прямо окружил себя такими.........и мерещатся ему "тёмные силы"...........которые его луноликого свалить хотят.........
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Жека
4 0
Партия Единая Россия, как свиноматка только успевает плодить таких своих партийцев.Вор на вору и махинаторы.
Не зря в народе она называется партией жуликов и воров)
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2
3 0
Интересно, среди них вообще есть нормальные люди?
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aleksmesh 136
0 0
Очередная иллюзия борьбы АГТ с коррупцией. Раньше такие дела даже не рассматривались в области. Максимум за введение ЧС в любой территории это штраф должностному лицу 50 тыр. от имени областной антимонопольной службы за ущерб в миллионы. Сейчас просто перед новым годом надо население "успокоить", вот и "втирают очки". Скорей всего данного фигуранта спасают от более серьезных разборок.
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