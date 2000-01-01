Не успели кузбассовцы забыть о громком скандале вокруг дела заместителей Тулеева, как назрел ещё один. На этот раз под следствие попал глава Новокузнецкого муниципального района Евгений Манузин.

Манузина отстранили от должности 22 декабря, сообщает novokuznetsk.su. Следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Предполагается, что в 2015 году Манузин объявил на территории посёлка Подстрелка режим ЧС.

Благодаря этому Манузин заключил муниципальный контракт на ремонт ЛЭП без конкурсной процедуры и по завышенным ценам. Объём и качество работ никто не проверил. В результате бюджет Новокузнецкого района лишился более 900 тысяч рублей.

На период следствия Манузина отстранили от должности. Обязанности главы Новокузнецкого района временно исполняет Андрей Шарнин.

Напомним, на должности главы муниципального района Евгений Манузин продержался два года.