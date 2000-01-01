Новосибирский мошенник обкрадывал новокузнецких пенсионеров по телефону из колонии. Его жертвами в 2015 году стали 11 человек. Приговор вынес новокузнецкий суд.

Преступник выманил у своих жертв почти 500 тысяч рублей. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мошенник действовал по одинаковой схеме. Он звонил своим жертвам днём, представлялся сыном или внуком и говорил, что попал в ДТП и срочно нужны деньги. Чужой голос новосибирец объяснял травмой — якобы он разбил в аварии лицо.

Перепуганные пенсионеры перечисляли мошеннику требуемую сумму на счёт или отдавали приехавшим таксистам — от 5 до 200 тысяч рублей. Потом новокузнечане один за другим начали обращаться в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что заключённый звонил своим жертвам с территории новосибирской колонии ИК-2. Причём 37-летний новосибирец был судим уже девять раз — и всегда за мошенничество. Новую схему преступления ему объяснил бывший сокамерник.

Сам заключённый свою вину не признал. Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд города Новокузнецка. Новосибирец получил шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима, также он вернёт пенсионерам все украденные деньги.