В Новокузнецке, пожалуй, единственное сообщество по совершенствованию организации дорожного движения может изменить своё название на «Команда Оксаны И.». Такую идею предлагает организатор сообщества Оксана Ишимцева.

«Добрый день, дорогие участники группы. Прошло уже 3,5 года с основания группы. По факту много что поменялось. Изначально группа задумывалась как объединение людей, которые вместе будут высказывать идеи по благоустройству и добивается их реализации. Но прошло время, изменилось мое направление деятельности. И я начала уже заниматься изменением организацией дорожного движения профессионально. Изменился способ реализации мероприятий, если раньше я собирала предложения, мы их обсуждали, и потом более менее нормальные идеи я отправляла в администрацию и ждала, когда администрация их выполнит. Сейчас я сама и наша команда отдела БДД собирает все предложения со всех источников, накапливаю идеи, и как только появляется возможность их реализовать — мы это делаем.

Что-то делаем быстрее, если изменения не требуют финансовых вложений и их можно реализовать изменением знаков, разметки, режимов работы светофоров.

Что-то чуть медленнее -строительство светофорных объектов, как вы уже знаете процесс выделения финансирования сложный и далеко не все получается с первого захода.

Что-то попадает на перспективу (банк идей), которые мы включаем, если в городе планируется реконструкции, кап. Ремонты и все эти идеи находят источники финансирования.

Поэтому так как Оксана И. в итоге уже стало неким брендом предлагаю внести в нашу группу следующие изменения.

Во первых это название группы «Команда Оксаны И.»

И в этой команде вы ни за, ни против, Вы человек, который имеет свое мнение по ряду вопросов, который хочет изменить город для его жителей, может анализировать, конструктивно и обоснованно предлагать свои идеи, обсуждать, да и просто говорить о проблемах связанных с изменением организации дорожного движения и пр.

Здесь Вы можете задавать любые вопросы связанные с тематикой группы- и получать на них максимально развернутые ответы о планах идеях причинах, почему именно так или иначе, без всей этой чиновнечей шелухи и завуалированных, политизированных ответов.

И здесь будет собираться «банк идей» и решений, которые найдут свое воплощение в городе.

Короче сейчас я принципе постаралась объяснить то, чем в итоге мы с Вами и занимались на протяжении долгого периода времени, просто это были разные площадки.

Вы можете быть помощниками, критиками, аналитиками, интересующимся, или просто читателями. Главное что бы то, что мы с Вами здесь делали, приносило реальные плоды и результаты в области изменения городского пространства.

Здесь будут первыми размещаться планы и то над чем мы сейчас работаем, для конструктивной критики того, что планируем делать в самое ближайшее время (орфография и пунктуация автора сохранены).

Цель остается прежней: Объединить людей и их идеи по обустройству г. Новокузнецка для комфортного и безопасного проживания и доведение этих идей до реального воплощения.

Задачи: Совершенствование организации дорожного движения, обустройство города для безопасного передвижения всех участников движения, создание удобной и безопасной городской среды.



Способы реализации:

Сбор «банка проблем и идей» в области организации дорожного движения, обсуждение идей, формирование планов, воплощение идей в жизнь и конечно же опубликование отчетов и результатов о проделанной работе.

Единственные условия: быть уважительным к окружающим, не использовать нецензурные выражения, не переходить на личности, ну и конечно учитывать тематику группы. И в случае каких то вопросов выходящих за рамки тематики группы, Вы всегда можете обратится, ко мне напрямую в личной переписке.

Предлагаю обсудить эти нововведения и проголосовать.



С уважением к Вам и к Вашему делу,

Оксана Ишимцева