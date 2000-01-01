Как бы некоторые ни ворчали по поводу недостаточно высокого градуса новогоднего настроения, всё равно Новый год — самый долгожданный, волшебный и любимый праздник для большинства из нас.

А чтобы настроение изо дня в день только поднималось, мы покупаем подарки, наряжаем ёлки, украшаем квартиры и, конечно, смотрим по телевизору новогодние фильмы. Фильмы, без которых Новый год — не Новый год.

«Чародеи»

Трогательная история любви Ивана и Алёны, в которой много волшебства, прекрасной музыки и праздничной атмосферы. Любимая заколдована, спасёт её лишь поцелуй прекрасного принца. Целоваться заколдованная принцесса не хочет, но красавец Иван проявляет недюжинную настойчивость. Скатерть-самобранка-хулиганка, ничего не понимающая в любви волшебная палочка и три белых коня тоже незабываемы. Как и песни: «Снежинка», «Ведьмина вода», «Загадка женщины», «Пока часы 12 бьют» и другие.

«Карнавальная ночь»

Старая добрая «Карнавальная ночь» с неподражаемой Людмилой Гурченко в главной роли. Весёлая история, которая вполне могла бы случиться и в наши дни. Подготовка к празднованию Нового года. Все хотят карнавал, а начальник — полезное мероприятие. Директора перехитрили, ну, а дальше — хлопушки, шампанское, серпантин, песни и любовь!

«Один дома»

Вот ещё один фильм, который не надоест никогда. Один дома, в Рождество, без родителей, да ещё в дом забрались воры… Не беда! Находчивый Кевин справится с навалившимися проблемами шутя. Большой плюс фильма в том, что его обожают и дети, и взрослые.

«Ёлки»

Образец нового российского новогоднего кино с сегодняшними отечественными звёздами в главных ролях: Сергеем Светлаковым, Иваном Ургантом, Верой Брежневой и многими другими. Много юмора, песен и знаменитых артистов.

«Ирония судьбы или С лёгким паром»

Сколько лет подряд мы его смотрим? В этом году это будет: 2017 — 1975 = 42 раза! А сколько раз его смотрели вы? И в этом году друзья как всегда пойдут париться в баню, чтобы в Новый год быть чистыми. И как всегда по ошибке Женя Лукашин улетит в Ленинград.

Предлагаем вам вспомнить, какой фильм у вас ассоциируется с Новым годом и создаёт мандариновое настроение.