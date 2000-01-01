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Требуем запретить! — пять самых популярных петиций Новосибирска в 2016 году

В России запретили торговлю непищевым алкоголем

Сегодня 16:28
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В России вступил запрет на торговлю непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Бизнесменам дали 30 дней, чтобы убрать из продажи запрещённую продукцию. Парфюмерия и жидкости для чистки стекла под запрет не попадают.

Как сообщает «РИА Новости», Упомянутое постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня официальной публикации.

Как уже рассказывал ВашГород.ру громкое дело о «Боярышнике» спровоцировало множество проверок по всей стране. В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора опасную продукцию не нашли.

Напомним, всю Россию потрясла новость о массовом отравлении иркутян настойкой боярышника. Число погибших от отравления «Боярышником» увеличилось до 76 человек.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mis24.ru
алкогольное отравление запрет на торговлю этиловый спирт Боярышник

Комментарии (4)

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Андрей
3 0
пИщевой
Жертвы ЕГЭ, что вы хотите...
А по теме: почему бы не запретить вообще все?
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Брееед
2 0
Духами теперь тоже пользоваться запрещено??? Там 78%
Как писал один польский врач, участвовавший в лечении людей после подобного происшествия - в ближайшие несколько лет как минимум половина умерли по той же причине.
Так что прекращайте бухать
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*
2 0
Очень интересует вопрос, почему из-за дебилов должны страдать нормальные люди? А если они завтра начнут бензин пить, как здесь правильно заметили, бензин тоже запретим? Если кому-то плевать на своё здоровье и жизнь, почему я должна за этого дурака переживать? Да пусть хоть мышьяк пьёт, если ему нравится.
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