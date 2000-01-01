В России вступил запрет на торговлю непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25%. Бизнесменам дали 30 дней, чтобы убрать из продажи запрещённую продукцию. Парфюмерия и жидкости для чистки стекла под запрет не попадают.

Как сообщает «РИА Новости», Упомянутое постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня официальной публикации.

Как уже рассказывал ВашГород.ру громкое дело о «Боярышнике» спровоцировало множество проверок по всей стране. В Новокузнецке сотрудники Роспотребнадзора опасную продукцию не нашли.

Напомним, всю Россию потрясла новость о массовом отравлении иркутян настойкой боярышника. Число погибших от отравления «Боярышником» увеличилось до 76 человек.