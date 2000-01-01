По прогнозам кемеровских метеорологов, температура в новогоднюю ночь будет довольно комфортной, но долго гулять по улицам не позволят снег и ветер.

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет переменчивой, с порывистым ветром и осадками. Во вторник, 27 декабря, местами ожидается небольшой снег, метель, дымка. На дорогах гололедица, ветер будет усиливаться до 14 м/с. Днём температура будет в пределах -12,-17°С, в ночь на среду местами понизится до -25°С.

В среду, 28 декабря, порывы ветра могут достигать 17 м/с. Местами небольшой снег. Температура днём местами до -12°С, в ночь похолодает до -10,-15°С.

29 декабря, в четверг, днём -4,-9°С, ночью -15,-20°С, местами столбик термометра достигнет отметок -20,-25°С. Ветер до 15 м/с, небольшой снег, метели.

В пятницу, 30 декабря, температура -12,-17°С, ветер с порывами до 15 м/с. Местами небольшой снег. В ночные часы температура около -15°С.

В субботу, 31 декабря, температура воздуха днём ожидается в пределах -10,-15°С. Ветер будет усиливаться до 15−20 м/с, снег, местами метель.

В новогоднюю ночь -12,-17°С.

Первого января, в воскресенье, днём -10,-15°С. Ветер с порывами до 15 м/с, сохранятся осадки от небольших до умеренных.

Уточнённый прогноз погоды на новогоднюю ночь появится на сайте ВашГород.ру в четверг, 29 декабря.