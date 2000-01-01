В Кузбассе с 26 декабря на дороги выйдут дополнительные экипажи ДПС. Две недели в области продлится массовая проверка водителей на признаки алкогольного опьянения.

Кузбассовцев просят не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых автомобилистах. Звонить можно по номеру 02 или по «телефону доверия» полиции 8 -38−42−32−70−97. Активная гражданская позиция может спасти чью-то жизнь, отметили в областной ГИБДД.

Напомним, за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав на срок от 2-х до 4-х лет. Помимо этого, нарушитель выплатит 30 тысяч рублей штрафа.