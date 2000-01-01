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Над администрацией Центрального района Новокузнецка всё-таки опустили флаг — ответ чиновников

Сегодня 17:29
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Специалисты администрации Центрального района Новокузнецка спустили государственный флаг в знак траура. В первой половины дня этого сделано не было, такое замечание сделал горожанин.

Как сообщили журналистам ВашГород.ру в администрации Центрального района, специалисты ранним утром начали заниматься этим вопросом, однако по ряду технических причин, опустить флаг и повесить траурную ленточку они смогли только в дневное время.

«Мы ни в коем случае не отказались поддержать траур по погибшим пассажирам Ту-154», — отметили в администрации.

Напомним, в редакцию ВашГород.ру обратился возмущенный новокузнечанин. Горожанин сообщил, что флаг над администрацией Центрального района продолжал гордо развеваться.

Отметим, в день траура и скорби по погибшим пассажирам самолёта Ту-154 все флаги должны быть приспущены, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатель ВашГород.ру
день траура погибшие ТУ-154 администрация Центрального района

Комментарии (6)

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Горожанин
3 0
Лучше поздно, чем никогда.
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алекс
0 3
Судя по тону сразу видно как это расстроило ВГ.
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алекс
0 0

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Анонимный пользователь
0 0
Так-то это должно быть уже в 6-00 сделано. Правильно горожанин сделал, что сфотографировал!
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Анонимный пользователь
0 0
А так молодцы! Хоть и припозднились, зато сделали
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коньфуций
0 0
Да ВГ правильно говорит алекс-вы козлы-:)
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