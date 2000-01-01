Специалисты администрации Центрального района Новокузнецка спустили государственный флаг в знак траура. В первой половины дня этого сделано не было, такое замечание сделал горожанин.

Как сообщили журналистам ВашГород.ру в администрации Центрального района, специалисты ранним утром начали заниматься этим вопросом, однако по ряду технических причин, опустить флаг и повесить траурную ленточку они смогли только в дневное время.

«Мы ни в коем случае не отказались поддержать траур по погибшим пассажирам Ту-154», — отметили в администрации.

Напомним, в редакцию ВашГород.ру обратился возмущенный новокузнечанин. Горожанин сообщил, что флаг над администрацией Центрального района продолжал гордо развеваться.

Отметим, в день траура и скорби по погибшим пассажирам самолёта Ту-154 все флаги должны быть приспущены, а также отменены все развлекательные мероприятия.