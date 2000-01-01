Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Требуем запретить! — пять самых популярных петиций Новосибирска в 2016 году

В Чёрном море найдены обломки Ту-154

Сегодня 18:04
1241

Спасатели нашли на дне Чёрного моря, предположительно, обломки рухнувшего самолёта Ту-154. Останки находятся в миле от берега на глубине около 25 метров, пишет «Дождь». Другой источник сообщил «Интерфаксу», что объект, похожий на фюзеляж самолёта, сильно погрузился в ил.

МЧС по-прежнему ищет пассажиров и экипаж самолёта. На 26 декабря найдены погибшими 12 человек, 10 из них отправлены на экспертизу в Москву. Спасатели также обнаружили 140 фрагментов тел, пишет «Лайф».

Что произошло на борту Ту-154, остаётся загадкой. ФСБ заявила, что признаков теракта или диверсии на самолёте нет. По-прежнему считают, что катастрофу вызвало попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо, ошибка пилотирования или же техническая неисправность самолёта.

ФСБ также сообщила о том, что есть запись падения Ту-154 с авторегистратора. Об этом пишет «Звезда». Однако сам ролик телеканал пока не выложил.

Авиакатастрофа с самолётом Ту-154 поразила россиян. Трагедия произошла утром 25 декабря, как уже сообщал ВашГород.ру Самолёт направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. На борту были 92 человека.

До места назначения Ту-154 не долетел. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Более суток продолжается спасательная операция, однако, по официальной версии, выживших в катастрофе нет. Семьям погибших выплатят компенсации.

На борту самолёта находился новокузнечанин, как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказали основные версии катастрофы.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: "Звезда"
ТУ-154 крушение ту-154

Комментарии (6)

Добавить комментарий
Свой
0 0
"Признаков теракта или диверсии на самолёте нет"-тоже непонятно.Ещё обломки толком не нашли в море,на всё время надо,очень много работы и уже факты.Ну уже и новые детали,появилось видео падения самолёта,но его не покажут.Что за бред?Фактов пока не может быть,только предположения.Уже есть инфа,что самолёт успел набрать высоту около 1-1,5 км,что за две минуты так и есть.Но не верю,что за одну секунду он мог упасть в море,как чешут.Это с какой скоростью он прошёл км за секунду?Как вариант,если он не набрал высоту,но тогда бы пилоты это дело оповестили,две минуту они были на связи.
ответить
Просто так
0 1
"Признаков теракта или диверсии на самолёте нет"-тоже непонятно.Ещё обломки толком не нашли в море,на всё время надо,очень много работы и уже факты.Ну уже и новые детали,появилось видео падения самолёта,но его не покажут.Что за бред?Фактов пока не может быть,только предположения.Уже есть инфа,что самолёт успел набрать высоту около 1-1,5 км,что за две минуты так и есть.Но не верю,что за одну секунду он мог упасть в море,как чешут.Это с какой скоростью он прошёл км за секунду?Как вариант,если он не набрал высоту,но тогда бы пилоты это дело оповестили,две минуту они были на связи.
Хрень какую то пишут!Думают что люди дураки и ничего не понимают!до последнего сейчас рогом будут упираться что это не взрыв!читать даже противно эти официальные коментарии!!
ответить
Имхо
0 4
На высоте пяти километров как бабахнуло. ********** всё. Падало уже фрагментами. Ну а видио что.... сейчас что надо смонтируют и выложат. Скорее всего боеголовка самоактивировалася. Хотели вернуться, но не успели. Косяк возить плоть и порох в одной коробке.
ответить
алекс
0 0
На высоте пяти километров как бабахнуло. ********** всё. Падало уже фрагментами. Ну а видио что.... сейчас что надо смонтируют и выложат. Скорее всего боеголовка самоактивировалася. Хотели вернуться, но не успели. Косяк возить плоть и порох в одной коробке.
Ну да если процессоры импортные и запускаются из вне.....-:)
ответить
алекс
0 0
На высоте пяти километров как бабахнуло. ********** всё. Падало уже фрагментами. Ну а видио что.... сейчас что надо смонтируют и выложат. Скорее всего боеголовка самоактивировалася. Хотели вернуться, но не успели. Косяк возить плоть и порох в одной коробке.
Ну чё готов в тюрьму идти???
ответить
алекс
0 0
Украинскую или Российскую, мне по фиг, твой косяк натолкнул меня вдруг на правильную мысль!
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ