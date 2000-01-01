Спасатели нашли на дне Чёрного моря, предположительно, обломки рухнувшего самолёта Ту-154. Останки находятся в миле от берега на глубине около 25 метров, пишет «Дождь». Другой источник сообщил «Интерфаксу», что объект, похожий на фюзеляж самолёта, сильно погрузился в ил.

МЧС по-прежнему ищет пассажиров и экипаж самолёта. На 26 декабря найдены погибшими 12 человек, 10 из них отправлены на экспертизу в Москву. Спасатели также обнаружили 140 фрагментов тел, пишет «Лайф».

Что произошло на борту Ту-154, остаётся загадкой. ФСБ заявила, что признаков теракта или диверсии на самолёте нет. По-прежнему считают, что катастрофу вызвало попадание в двигатель постороннего предмета, некачественное топливо, ошибка пилотирования или же техническая неисправность самолёта.

ФСБ также сообщила о том, что есть запись падения Ту-154 с авторегистратора. Об этом пишет «Звезда». Однако сам ролик телеканал пока не выложил.

Авиакатастрофа с самолётом Ту-154 поразила россиян. Трагедия произошла утром 25 декабря, как уже сообщал ВашГород.ру Самолёт направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. На борту были 92 человека.

До места назначения Ту-154 не долетел. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Более суток продолжается спасательная операция, однако, по официальной версии, выживших в катастрофе нет. Семьям погибших выплатят компенсации.

На борту самолёта находился новокузнечанин, как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказали основные версии катастрофы.