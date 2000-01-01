Новогодние каникулы кажутся благословенным временем, когда хочется успеть всё, что не сделал за год. Почитать книжку, поиграть с ребёнком, навестить родственников (друзья-то сами придут!) и обязательно посмотреть кино.

Но правда неумолима: за восемь коротких дней можно разве что салатов наесться на полгода вперёд. Однако редакция ВашГород.ру так просто не сдаётся и выбрала для вас семь самых ярких фильмов 2016 года, которые можно посмотреть и с детьми, и с друзьями, и с родными. На восемь дней точно хватит — и ещё на салаты время останется!

«Славные парни»

Дуэт Рассела Кроу и Райана Гослинга на фоне диско, кокаиновых вечеринок и Калифорнии 70-х годов оказался на удивление смешным и ярким. А обворожительная Ким Бейсингер в роли главной злодейки только добавила огонька. Это действительно одна из лучших комедий года, а для приятного вечера в новогодней компании — отличный вариант.

«Зверополис»

Этот мультфильм прославился ещё до выхода на экраны, да и премьера не подкачала. Добрая и смешная история о том, как важно дружить, любить и доверять друг другу в мире, где все разные, звучит по-мультяшному наивно. Но и в кино, и в жизни хочется верить, что всё закончится хорошо и победит дружба.

«Экипаж»

Вариация на тему советского «Экипажа» вызвала множество вопросов и у критиков, и у зрителей. Но как бы лично вы ни относились к идее воскресить легендарный фильм, посмотреть на Данилу Козловского и Владимира Машкова в лётной форме уж точно стоит. К тому же качественно снятый фильм-катастрофа в России — явление не самое частое.

«Любовь и дружба»

Зарубежные продюсеры привыкли спекулировать на любви зрителя к Джейн Остин и её слащавым романам. Классические мелодрамы, вампирские комедии — казалось, всё уже было, а Голливуд продолжает удивлять. Если мистера Дарси с Элизабет Беннет вы уже ненавидите все душой, но к британскому юмору пока не остыли, этот смешной и остроумный фильм придётся вам по душе.

«Человек — швейцарский нож»

Полмира терпеть не может повзрослевшего Дэниела Рэдклиффа и с тоской вспоминает подростка в трогательных очках и со шрамом на лбу. Актёр же не тоскует совершенно и с каждым годом выбирает для себя всё более необычные роли. Уморительная чёрная комедия, где живой труп в исполнении Рэдклиффа спасает очередного Робинзона на необитаемом острове, порадует всех любителей жанра. Фестивальных критиков вот очень даже порадовала.

«Дуэлянт»

Год российского кино дал о себе знать — в 2016-м наши режиссёры пускались на самые смелые эксперименты. «Дуэлянт» соединил в себе большой бюджет, смелого режиссёра-сибиряка, известных актёров и мрачную атмосферу дворянского Петербурга. Если вы любите качественные детективы, красивых актёров и атмосферные фильмы, обязательно присмотритесь к этому фильму.

«Доктор Стрэндж»

Этот фильм — настоящий подарок и для любителей вселенной Марвел и для фанатов «Шерлока», считающих дни до четвёртого сезона. Бенедикт Камбербэтч в новом комиксе по традиции красив и самовлюблён, а сам фильм вышел забавным, самоироничным и очень обаятельным.