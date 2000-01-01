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Муниципального здравоохранения в Кузбассе больше не будет

Сегодня 06:30
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С 1 января 2017 года все больницы и поликлиники Кузбасса перейдут в подчинение областного департамента, сообщает ТВН. Муниципальным медучреждениям осталось «жить» 4 дня. Все больницы и поликлиники теперь будут называться государственными.

Как рассказала начальник новокузнецкого управления здравоохранения Ирина Крамер, оптимизация решит проблему нехватки кадров. Если, к примеру, в Новокузнецке нет какого-то специалиста, а в другом городе области он есть, то пациент может поехать в соседний город, и не принять его там не имеют права.

С нового года изменится и структура управлений здравоохранения. Будет создано единое — территориальное управление с центром в Новокузнецке. «Все вопросы, которые мы решали, мы также будем решать. Всё, что касается льготного лекарственного обеспечения и организации высокотехнологичной помощи, порядок организации медицинской помощи, работа скорой медицинской помощи — всё будет также делаться, как и делалось раньше», — подчеркнула Ирина Крамер.

Специалисты из городской администрации переедут в территориальное управление здравоохранения на проспект Энтузиастов, 28. Однако это случится не раньше февраля 2017 года.

Напомним, ещё в январе 2016 года, российские медики забили тревогу по поводу того, что в стране набирает обороты оптимизация здравоохранения. Всероссийский союз пациентов и Национальная медицинская палата написали открытое письмо с просьбой не снижать расходы на здравоохранение, опасаясь резкого снижения качества оказания медицинской помощи населению.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: takzdorovo-to.ru
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Комментарии (1)

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местный-2
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26 декабря 1919 года Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят исторический Декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию). Декрет предусматривал полную ликвидацию неграмотности.
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«Всякая истинно демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности…».

А. В. Луначарский (Петроград, 1917)
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Собственно к чему это я?
С опозданием....но всех учителей С ПРАЗДНИКОМ ....вот таким.Именно с таких декретов началось возрождение молодой советской республики.
Ну и еще....Не будет хорошего образования,не будет и хороших врачей,ровно как и представителей других профессий....а значит не будет шансов на восстановление страны после различного рода оптимизаций.
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