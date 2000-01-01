С 1 января 2017 года все больницы и поликлиники Кузбасса перейдут в подчинение областного департамента, сообщает ТВН. Муниципальным медучреждениям осталось «жить» 4 дня. Все больницы и поликлиники теперь будут называться государственными.

Как рассказала начальник новокузнецкого управления здравоохранения Ирина Крамер, оптимизация решит проблему нехватки кадров. Если, к примеру, в Новокузнецке нет какого-то специалиста, а в другом городе области он есть, то пациент может поехать в соседний город, и не принять его там не имеют права.

С нового года изменится и структура управлений здравоохранения. Будет создано единое — территориальное управление с центром в Новокузнецке. «Все вопросы, которые мы решали, мы также будем решать. Всё, что касается льготного лекарственного обеспечения и организации высокотехнологичной помощи, порядок организации медицинской помощи, работа скорой медицинской помощи — всё будет также делаться, как и делалось раньше», — подчеркнула Ирина Крамер.

Специалисты из городской администрации переедут в территориальное управление здравоохранения на проспект Энтузиастов, 28. Однако это случится не раньше февраля 2017 года.

Напомним, ещё в январе 2016 года, российские медики забили тревогу по поводу того, что в стране набирает обороты оптимизация здравоохранения. Всероссийский союз пациентов и Национальная медицинская палата написали открытое письмо с просьбой не снижать расходы на здравоохранение, опасаясь резкого снижения качества оказания медицинской помощи населению.