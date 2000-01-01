Многие артисты зарабатывают столько, сколько обычные люди за всю жизнь не получат. Самой востребованной в новогодние праздники исполнительницей по-прежнему остаётся Алла Пугачева.

Как сообщает dni24.com, примадонна берёт за праздничное выступление минимум 250 тысяч евро, что в переводе на отечественную валюту составляет около 16 миллионов рублей. И это лишь минимальная цена, ниже которой ни о каком выступлении речи идти не может.

Спрос на Максима Галкина немного скромнее — 50 тысяч евро, он готов пошутить, сделать пародии на известных артистов и спеть за эту сумму. Любопытно, что совместный заказ Галкина с Пугачёвой обойдётся дороже на 3 миллиона рублей чем, если бы они были отдельно друг от друга.

Также популярным считается и бывший возлюбленный Пугачёвой Филипп Киркоров. Певец берет минимум 100 000 евро за корпоратив. Также всегда в тренде остается Шнур — он берёт 50 — 100 тысяч.