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Россиян предупреждают о приближающейся девальвации

Сегодня 08:51
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Эксперты пугают россиян скорой девальвацией рубля. Они считают, что после Нового года девальвация в стране случится уже в четвёртый раз. Об этом сообщает Утро.ру.

Большинство аналитиков оценивают ситуацию достаточно сдержанно, но некоторые эксперты, наоборот, прогнозируют обвальную девальвацию рубля.

«С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих — 1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа. Грубо говоря, доллары / евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через n-е время обратно, обратить рубли „назад“ в доллары / евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль», — написал на своей странице в соцсети заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

По мнению эксперта, этот стандартный механизм подготовки будущего валютно-финансового кризиса уже сработал три раза, и вполне возможно, может сработать четвертый.

О том, что россиянам надо готовиться к дефолту написал и novokuznetsk.su. Со ссылкой на директора Института стратегического анализа ФБК, профессора ВШЭ Игоря Николаева он сообщил, что проблема дефицита бюджетов регионов в ближайшие годы не только сохранится, но в 2018 году может стать еще острее. Эксперты не исключают, что ряд регионов может дойти до ситуации, когда просто не сможет расплачиваться по накопленным долгам, то есть окажется в ситуации своеобразного дефолта.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rb.ru
девальвация кризис

Комментарии (10)

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Анонимус
23 0
Мы вечно живём в дефолте, зачем к нему готовиться то? :)
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...
6 0
Мы вечно живём в дефолте, зачем к нему готовиться то? :)
Ага..Короче-НАЧАЛООООСЬ...в стране утро...))))))))
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доктор Конь
17 1
Вся надежда на Трампа и цену на нефть. Больше эта страна ничего не умеет.
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Вопрос
10 0
так ДЕФОЛТ или ДЕВОЛЬВАЦИЯ???
Вещи разные вообще то.
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Екатерина
5 0
Мы вечно живём в дефолте, зачем к нему готовиться то? :)
Вот именно - из одного дефолта плавно переходим в другой...
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jil
1 0
так ДЕФОЛТ или ДЕВОЛЬВАЦИЯ???
Вещи разные вообще то.
дефолт как правило влечет за собой девольвацию.
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ветеран труда.
19 1
Страна чудес и дураков. Страна вечно зелёных помидор. Страна дефолтов , кризисов. Страна вечных тревог и трауров. Очнись правительство Война 1941-1945 года уже давно закончилась. Хватит гнобить свой народ победителей. Побеждённые уже живут давно радостной жизнью.. А у нас то в огонь , то в проталину. Слава Ленину, Сталину.! Развалили СССР, обхаили всех вплоть до Л.И.Брежнева. Развалите последнее. А бесогонам открываете музеи,ставите памятники.
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Путин ВЫРУЛИТ ситуацию, я ему верю ! Думаю, докторская "на носу"
3 1
В 1997 году Путин защитил кандидатскую диссертацию под названием «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» в Санкт-Петербургском государственном горном институте. Научным руководителем был доктор экономических наук В. А. Федосеев — известный специалист в области экономики минерального сырья.

В 2005 году исследователи Брукингского института Вашингтона заявили, что 16 из 20 страниц, которыми начинается основная часть работы Путина, представляют собой точное воспроизведение либо близкий к тексту пересказ статьи «Стратегическое планирование и политика» профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда, опубликованной в 1978 году .
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Питерский дворник
0 0
Вся надежда на Трампа и цену на нефть. Больше эта страна ничего не умеет.
у трампа обещают снять все ограничения на ее добычу. так как углеводороды уходят уже в прошлое. у них энергетика пошла по иному пути. и авто на дизеле и бензине через пять лет будут только в России выпускаться. каменный век закончился не потому что камни закончились.
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Патриот
0 0
Нефть, газ, лес и все природные ресурсы надо продавать за РУБЛИ!!!
Вообще все, что вывозится из страны надо подавать за РУБЛИ!!!
140 млн. россиян получают зарплату в РУБЛЯХ и тратят они ее как правило тут же - в стране, в рублях. Валюта для экономики нужна исключительно в целях закупки импортного оборудования, которое можно с легкостью производить в России, возродив промышленность и машиностроение, но у правительства другие планы - оставаться сырьевой колонией!

Валютный товарообмен должен регулироваться патриотичным правительством, а не колониальной администрацией, позволяющей вывозить отсюда все за резаную бумагу других стран!
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