Эксперты пугают россиян скорой девальвацией рубля. Они считают, что после Нового года девальвация в стране случится уже в четвёртый раз. Об этом сообщает Утро.ру.

Большинство аналитиков оценивают ситуацию достаточно сдержанно, но некоторые эксперты, наоборот, прогнозируют обвальную девальвацию рубля.

«С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится 4-я взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих — 1998 г., 2009 г., 2014 г. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа. Грубо говоря, доллары / евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность их вывести через n-е время обратно, обратить рубли „назад“ в доллары / евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль», — написал на своей странице в соцсети заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

По мнению эксперта, этот стандартный механизм подготовки будущего валютно-финансового кризиса уже сработал три раза, и вполне возможно, может сработать четвертый.

О том, что россиянам надо готовиться к дефолту написал и novokuznetsk.su. Со ссылкой на директора Института стратегического анализа ФБК, профессора ВШЭ Игоря Николаева он сообщил, что проблема дефицита бюджетов регионов в ближайшие годы не только сохранится, но в 2018 году может стать еще острее. Эксперты не исключают, что ряд регионов может дойти до ситуации, когда просто не сможет расплачиваться по накопленным долгам, то есть окажется в ситуации своеобразного дефолта.