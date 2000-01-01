Лидером на рынке мобильных телефонов в России в 2016 году стали телефоны Samsung. Их в нашей стране покупали чаще всего. Об этом пишет Газета.ру.

Со ссылкой на данные экспертов «Ренхап», издание сообщает, что южнокорейская компания Samsung Electronics лидирует на рынке мобильных устройств.

Доля мобильных телефонов этой компании на российском рынке составила 20,1%. Samsung находится на первом месте с ноября 2015 года. Вторыми по покупаемости стали телефоны американской кампании Apple — 12,4%. Следом идёт китайская компания Huawei — 8,6% российского рынка. На четверном месте — ещё одна китайская компания Lenovo. Доля телефонов этой фирмы составила 7,4%.

Эксперты добавили, что в 2016 году продажи смартфонов в России выросли на 6,6%.