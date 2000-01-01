В период экономического кризиса важно не остаться без дохода. Сервис поиска работы «Зарплата.ру» рассказал о самых дорогих вакансиях Кемерова — актуальных и уже прошедших.

Самую большую зарплату в 2016 году предлагали водителю с личным грузовым автомобилем-рефрижератором весом в 3 тонны. Платить обещали 200 тысяч рублей.

До 200 тысяч рублей мог получить GR-директор (по связям с общественностью) в строительной сфере. От кандидата требовали высшее образование и опыт работы не менее 5 лет.

Третье место занимает всё ещё актуальная вакансия генерального директора в интернет-агентстве. Наниматель ищет человека, способного оживить проект. От кандидата требуют стаж работы 1 год, умение подбирать персонал знание специфики бизнеса. Платить обещают до 196 тысяч рублей в месяц.

150 тысяч рублей в месяц — зарплата главного технолога на горнодобывающем предприятии. Соискатель должен был иметь опыт работы в аналогичной сфере и соответствующее образование. Вакансия уже не актуальна.

Замыкает пятёрку лидеров всё ещё актуальная вакансия директора в образовательном проекте. Работодатели ищут влюблённого в своё дело, ответственного и амбициозного человека. Платить обещают до 136 тысяч рублей в месяц.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о самых высокооплачиваемых вакансиях года в Кузбассе по версии «HeadHunter».