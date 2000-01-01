Выгодное предложение по ипотечному кредитованию от Банка УРАЛСИБ

В новогоднюю ночь принято подводить итоги уходящего года, вспоминать самые лучшие моменты, строить планы на будущее и верить, что грядущий год принесёт удачу и воплотит все мечты в реальность. Не первый год осуществлять самые смелые планы по приобретению нового жилья кемеровчанам помогает Банк УРАЛСИБ. Ипотека является одним из ключевых розничных продуктов УРАЛСИБА.

Банк постоянно находится в развитии: увеличивает доступность финансовых услуг, расширяет продуктовую линейку и улучшает условия кредитования. Недавно УРАЛСИБ в очередной раз снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования, а заявку на кредит можно подать, предоставив всего два документа. Упрощены условия выдачи ипотечных кредитов для заемщиков с суммой первоначального взноса не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. Теперь для подтверждения доходов достаточно предоставить справку о доходах по форме Банка УРАЛСИБ, либо по форме любого другого банка Российской Федерации. Для клиентов, подтверждающих свои доходы справкой по форме 2-НДФЛ, ипотека обойдется дешевле — ставка будет ниже на 0,25 процентных пункта.

«Во второй половине текущего года мы открыли центр ипотечного кредитования и значительно улучшили условия по ипотечным программам, что заметно отразилось на объемах кредитования. Так, за последние пять месяцев, по сравнению с первым полугодием 2016 года, УРАЛСИБ выдал в Кузбассе в 2 раза больше ипотечных кредитов, а ипотечных кредитов по программе госсубсидирования — в 4 раза больше», — рассказывает территориальный директор Банка УРАЛСИБ в Кемеровской области Александр Сорокин.

В ноябре 2016 года объем выданных банком ипотечных кредитов превысил 1 млрд рублей. За текущий год УРАЛСИБ нарастил продажи по ипотеке почти в 6 раз и потребительским кредитам в 3 раза.

Программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц с государственной поддержкой» заняла второе место в рейтинге лучших ипотечных кредитов с госсубсидированием по версии портала Банки.ру. Также клиентам предлагаются собственные ипотечные программы и акции Банка. С помощью ипотечных кредитов УРАЛСИБА многие жители областной столицы уже смогли приобрести квартиры, и большинство из них — на рынке первичного жилья.

По словам Александра Сорокина, «в настоящий момент всё большее количество клиентов выбирают рынок первичного жилья. Оно более современное и комфортное, а на начальном этапе строительства и цены ниже. Ипотека сегодня — самый доступный способ решения квартирного вопроса. К тому же до конца года в России действует программа ипотеки с господдержкой, которая позволяет приобрести жильё в новостройках и строящихся домах по льготным ставкам. А покупая квартиры у надёжных и авторитетных участников рынка недвижимости — партнёров нашего банка, клиенты получают ещё более выгодные условия по ипотеке».

Сегодня Банк предлагает своим клиентам программу по ипотечному кредитованию с государственной поддержкой с улучшенными условиями. На данный момент в Кемеровской области УРАЛСИБ сотрудничает с крупнейшими компаниями-застройщиками. Минимальный уровень процентных ставок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» снижен до 10,8%. Срок кредитования — от трёх до тридцати лет, сумма ипотечного кредита — от 300 тысяч до 3 миллионов рублей. Заявка рассматривается в течение трёх рабочий дней, а в качестве первоначального взноса могут быть приняты как средства материнского капитала, так и госсубсидии на уплату части первоначального взноса.

Что касается вторичного рынка жилья, то кредитная программа Банка УРАЛСИБ «Ипотечное кредитование физических лиц на покупку квартиры на вторичном рынке» вошла в ТОП-10 рейтинга с лучшими условиями по рублевым ипотечным кредитам по версии портала Банки.ру. Минимальная процентная ставка по этой программе составляет 12%. Первоначальный взнос — от 10% до 30%. Срок кредитования — от 3 до 25 лет.