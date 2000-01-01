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Когда в Новокузнецке построят набережную

Сегодня 10:30
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, когда на Левом берегу построят долгожданную набережную. По словам главы города, это произойдёт в 2017 году.

В 2017 году в районе будущей набережной сделают насыпь. После того, как она устоится, придут с проверкой Ростехнадзор, Минприроды и другие ведомства. Затем площадь засадят зеленью.

«Мы уже делаем укладку бордюров, асфальтную дорожку, но она будет короткая, это плохо. По сути, её надо будет продолжать и вести до Водоканала. А эта набережная появится в течение следующего года», — передаёт novokuznetsk.su слова мэра.

В 2017 году также преобразится Абушка. Работы по очищению реки продлятся 3 года, как уже сообщал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.vipgeo.ru/
Левый берег набережная

Комментарии (4)

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Вася
3 1
"По сути, её надо будет продолжать и вести до Водоканала." - да конечно ага до водоканала ))) несмешите мои подковы - с какого перепугу бабла столько будет вкладывать новолекс в набережную, а город не потянет эту набержную до водоканла )))) Максимум что будет это от одного моста до другого моста ... к гадалке не ходи...
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6+1
0 1
Не совсем к месту, но о реках и дорогах города: а что-то про мост через Кондому, даже про понтонный, уже и не заговаривают.
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Роки
3 0
А от моста до моста. Это и есть до водоканала не?
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Jackie
1 0
обещанного, как говорится, три года ждут...
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