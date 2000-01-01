Суд Новосибирска продлил арест ещё на 3 месяца до 13 апреля вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и бизнесмену Александру Щукину. Их обвиняют в вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», сообщает «Коммерсант».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, подозреваемыми по делу проходят глава управления Следкома России по Кузбассу Сергей Калинкин, два заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченков. Под пристальным вниманием силовых структур находятся и другие высшие чины, а также бизнесмен Александр Щукин.

Семерым подследственным была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. А глава Следкома Кузбасса Сергей Калинкин заключён под стражу и находится в СИЗО. 28 декабря суд рассмотрит предложение о продлении ему срока заключения. 29 декабря будет решаться вопрос о продлении домашнего ареста вице-губернатора Александра Данильченко.

Напомним, дело началось с забастовки шахтёров на разрезе «Инской» в июле 2016 года. Как ранее сообщал ВашГород.ру, предприятие задолжало работникам более 500 миллионов рублей. Более 800 работников остались без зарплаты на протяжении нескольких месяцев. Возникла угроза банкротства, где владельцем контрольного пакета акций является как раз Антон Цыганков.

Сотрудники Следственного комитета Кузбасса провели обыски на предприятии, изъяли финансовую документацию. А Антон Цыганков был арестован.

Далее в ряде местных СМИ появилась информация от заместителя губернатора Кузбасса по угольной промышленности Александра Данильченко о том, что власти ясно дали понять акционеру «Инского», что он не выполняет обязательств перед работниками и бюджетом и таким образом нарушает закон. После чего ему было предложено поискать предприятию нового собственника.

Также приводились слова экспертов, что закредитованный разрез «Инской», периодически простаивающий настолько низколиквиден, что имеет нулевую стоимость. Однако у Цыганкова и сотрудников Следкома России сложилось другое мнение на счёт стоимости акций разреза.

В октябре 2016 года работникам разреза «Инской» в Кузбассе выплатили долги по зарплате за август. Это произошло благодаря вмешательству Прокуратуры Беловского района.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высших чинов Кузбасса, правоохранителей и бизнесмена.

В вымогательстве ценных бумаг стоимостью 1 миллиард рублей подозревают главу управления следкома России по Кузбассу Сергея Калинкина, двух заместителей губернатора Кемеровской области Алексея Иванова и Александра Данильченкова, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Сергея Крюкова, старшего следователя этого же отдела Артемия Шевелёва, начальника департамента административных органов администрации Кузбасса Елены Троицкой, учредителя ООО «ПТК «Уголь» Александра Щукина, его доверенного лица Геннадия Вернигораи других неустановленных лиц.