Актёр Кемеровского областного театра драмы имени Луначарского Игорь Сорвилов в течение недели обучался в Санкт-Петербурге в лаборатории актерского мастерства. Руководителем этого курса обучения была известная актриса, режиссер и педагог, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Чтобы попасть на обучение, актеры со всей России прошли серьезный кастинг. Из 97 заявок были выбраны только 16 человек, в их числе и Игорь Сорвилов.

Как рассказал Игорь журналистам ВашГород.ру, о лаборатории он узнал на сайте Союза Театральных Деятелей и решил попробовать. Многого от кандидата на участие не требовалось: стандартные данные об образовании, рождении, а также место работы и роли сыгранные в театре. «Как потом сказала Светлана Николаевна, она отбирала лаборантов, как можно дальше находящихся от столиц и играющих в репертуарном театре. Но всех тайн отбора нам не раскрыли», — вспоминает Игорь Сорвилов.

Во время обучения участники лаборатории смотрели спектакли лучших театров нашей страны: «В Мадрид! В Мадрид!» в Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга, «Гамлет» в Малом драматическом театре, «Игрок» в Большом драматическом театре, «Макбет. Кино», в театре имени Ленсовета.

«Каждый из этих спектаклей произвёл на меня большое впечатление, что даёт мне много сил и по сей день. Этими впечатлениями я живу до сих пор», — признаётся Игорь.

Много воспоминаний оставили, конечно же, занятия со Светланой Крючковой. С ней лаборанты занимались каждый день по 4 часа. Говорили о профессии, о ремесле актёра, о современном театре, о работе над главной ролью и над эпизодической. Каждый участник читал монологи и стихотворения любимых авторов, а Светлана Крючкова разбирала вместе с ними и монологи, и прочтения, указывала на ошибки.

«Лично для меня эта лаборатория стала своеобразным толчком. Так как каждый артист — не важно, актёр это, художник, музыкант — должен работать над собой ежедневно. Только так можно вылепить из себя что-то стоящее. Поэтому, когда ты сидишь и варишься в своём котле, обязательно нужно выбираться куда-то, чтобы понимать, в том ли ты направлении движешься», — отмечает Игорь Сорвилов.

Он вспоминает, что дни в Санкт-Петербурге были заполнены не только занятиями с мастерами и просмотрами спектаклей, но и ценным общением с другими лаборантами. Ведь случайных людей там не было. «Каждый день происходило что-то интересное. На сон времени не было. Придя вечером со спектакля, например, мы с участниками лаборатории собирались на кухне и почти до утра разговаривали о прожитом дне, о театре», — рассказывает Игорь.

Встречу со Светланой Крючковой Игорь Сорвилов считает своей большой удачей в жизни: «Она — великая актриса той старой школы, которую нам терять не в коем случае нельзя. Сейчас некоторые театры, режиссёры или актёры отрицают систему Станиславского. А весь мир, вся Европа работает по этой системе. Как говорит сама Светлана Николаевна, „гениев становится всё меньше, а мы с вами — точно не они, поэтому нужно обязательно нарабатывать своё ремесло“».

По словам Игоря, общаться со Светланой Крючковой было — одно удовольствие: «Светлана Николаевна — человек требовательный, прежде всего к себе. Очень ценно, что она была честна с нами и учила нас подходить к работе так же».

Тепло отзывается Игорь об атмосфере Санкт-Петербурга, называя её очень благоприятной. «В этот город не возможно не влюбиться. Хочется возвращаться и возвращаться. Это всегда глоток новых впечатлений. Ведь всё-таки - это театральный город. Я хочу выразить благодарность Союзу театральных деятелей России, своему родному театру и, конечно же, Светлане Крючковой за такой подарок», — отметил Игорь Сорвилов.