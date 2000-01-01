В деле о крушении Ту-154 появился очевидец. Сотрудник ФСБ, находившийся в это время в Сочи, заметил, как самолёт начал резко снижаться.

Для посадки на воду положение лайнера было странным. Самолёт двигался на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, как мотоцикл на одном колесе. Затем хвост судна задел воду, и лайнер затонул, передаёт «Ъ».

Если судить по показаниям свидетелей, речь идёт об ошибке пилотирования, рассказали изданию эксперты. Однако также возможна перегрузка самолёта.

Спасатели продолжают доставать со дна обломки самолёта. 26 декабря подняли фюзеляж Ту-154. Обнаружена и хвостовая часть лайнера. Разброс обломков составляет полкилометра, рассказали в Минобороны.

Уже опознаны первые погибшие — лётчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны Оксана Бадрутдинова. Найдены останки около 80 человек.

Накануне, 26 декабря, в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

В трагедии умерли все находившиеся на борту 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру.

Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Это случилось над Чёрным морем. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Также в трагедии погиб новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.



