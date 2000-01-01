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Свидетель рассказал о странном падении Ту-154

Сегодня 11:33
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В деле о крушении Ту-154 появился очевидец. Сотрудник ФСБ, находившийся в это время в Сочи, заметил, как самолёт начал резко снижаться.

Для посадки на воду положение лайнера было странным. Самолёт двигался на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, как мотоцикл на одном колесе. Затем хвост судна задел воду, и лайнер затонул, передаёт «Ъ».

Если судить по показаниям свидетелей, речь идёт об ошибке пилотирования, рассказали изданию эксперты. Однако также возможна перегрузка самолёта.

Спасатели продолжают доставать со дна обломки самолёта. 26 декабря подняли фюзеляж Ту-154. Обнаружена и хвостовая часть лайнера. Разброс обломков составляет полкилометра, рассказали в Минобороны.

Уже опознаны первые погибшие — лётчик Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Министерства обороны Оксана Бадрутдинова. Найдены останки около 80 человек.

Накануне, 26 декабря, в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

В трагедии умерли все находившиеся на борту 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру.

Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Это случилось над Чёрным морем. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Также в трагедии погиб новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.


Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Комсомольская правда
ТУ-154 крушение ту-154

Комментарии (6)

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Нина
6 0
Какая красивая сказка! Так и хочется услышать продолжение этого Андерсена из ФСБ, гуляющего по набережной Черного моря в 6 утра в декабре.
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007
0 0
ага. счас найдут свидетеля инопланетянина, что то была ошибка пилота.
После посла убитого в Турции , полькова застреленого в москве, скоропостижно скончавушегося в машине в москве очередной большой бонзы, представителя России в нато застреленного в британии ,самолета с военными артистами так неожиданно и тут же упавшего это уже 6й интересный кадр за последние две недели. Как интересно
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*
0 0
Какая красивая сказка! Так и хочется услышать продолжение этого Андерсена из ФСБ, гуляющего по набережной Черного моря в 6 утра в декабре.
Может быть человек спортом занимается. 6 утра на набережной для пробежки неплохое время. Я думаю, что не видеть во всем происки террористов и злой умысел. Все люди совершают ошибки, просто в ряде профессий эти ошибки дорого обходятся... Семьям погибших искренние соболезнования. ((
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Жека
1 0
Летели на войну, к смерти были готовы, получите и распишитесь.
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Жека
1 0
Летели на войну, к смерти были готовы, получите и распишитесь.
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*
0 0
ага. счас найдут свидетеля инопланетянина, что то была ошибка пилота.
После посла убитого в Турции , полькова застреленого в москве, скоропостижно скончавушегося в машине в москве очередной большой бонзы, представителя России в нато застреленного в британии ,самолета с военными артистами так неожиданно и тут же упавшего это уже 6й интересный кадр за последние две недели. Как интересно
А чем вы объясните крушение самолета с польским президентом на борту в России тогда?
И еще 2016:
1 июля в Иркутской области самолет Ил-76, который был занят в тушении масштабных природных пожаров, не вышел на связь. Наземная группа спасателей обнаружила разбившийся Ил-76 южнее населенного пункта Рыбный Уян на склоне одной из сопок. Все десять членов экипажа погибли.
19 марта пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы при посадке в условиях плохой видимости. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
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