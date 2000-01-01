Рейтинг самых продаваемых в России книг опубликовал журнал «Форбс». Как выяснилось, читателям примерно одинаково интересны как новинки года, так и классика.

Лидером продаж и главным бестселлером 2016 года стала книга британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя». На втором месте книга Дэвида Робертса «Тень горы», которая является продолжением бестселлера «Шантарам». На третьем — «После тебя» Джоджо Мойеса. Далее идёт российская писательница Татьяна Устинова с новым детективом «Вселенский заговор». За ней — Зои Сагг с молодёжным бестселлером «Девушка Online: в турне».

В двадцатку самых покупаемых в этом году книг также вошли «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Девушка в поезде» Полы Хокинс и «Таинственная история Билли Миллигана» Даниэла Киза.

Из современной классики чаще других покупали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчков» Рэя Бредбери и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.