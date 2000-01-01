В эфире телеканала Ново-тв мэр рассказал, как власти готовятся к предстоящему 400-летию Новокузнецка. Во время разговора градоначальник пошутил на тему ареста замов губернатора.

Сергей Кузнецов отметил, что все работы по реконструкции кинотеатра «Коммунар» и ДК «Алюминщик» должны выполняться строго в соответствии со всеми правовыми нормами.

«Мы не можем нарушать хронологию закона, иначе нас всех свозят в Новосибирск. И мы станем одними из тех персонажей, которые сейчас там находятся. Этого допускать нельзя», — пошутил мэр, имея в виду ситуацию с арестом двух заместителей губернатора Александра Данильченко и Алексея Иванова, экс-главы СК Кемеровской области Сергея Калинкина и олигарха Александра Щукина.

Напомним, подозреваемыми по делу о вымогательстве миллиарда рублей проходят глава управления Следкома России по Кузбассу Сергей Калинкин, два заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченков. Под пристальным вниманием силовых структур находятся и другие высшие чины, а также бизнесмен Александр Щукин.