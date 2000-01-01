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Мэр Новокузнецка пошутил про арест замов Тулеева за вымогательство

Сегодня 12:20
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В эфире телеканала Ново-тв мэр рассказал, как власти готовятся к предстоящему 400-летию Новокузнецка. Во время разговора градоначальник пошутил на тему ареста замов губернатора.

Сергей Кузнецов отметил, что все работы по реконструкции кинотеатра «Коммунар» и ДК «Алюминщик» должны выполняться строго в соответствии со всеми правовыми нормами.

«Мы не можем нарушать хронологию закона, иначе нас всех свозят в Новосибирск. И мы станем одними из тех персонажей, которые сейчас там находятся. Этого допускать нельзя», — пошутил мэр, имея в виду ситуацию с арестом двух заместителей губернатора Александра Данильченко и Алексея Иванова, экс-главы СК Кемеровской области Сергея Калинкина и олигарха Александра Щукина.

Напомним, подозреваемыми по делу о вымогательстве миллиарда рублей проходят глава управления Следкома России по Кузбассу Сергей Калинкин, два заместителя губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченков. Под пристальным вниманием силовых структур находятся и другие высшие чины, а также бизнесмен Александр Щукин.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: официальный сайт администрации Новокузнецка
администрация Новокузнецка прямой эфир 400-летие Новокузнецка дело замов Тулеева

Комментарии (10)

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,,,
13 1
Ага...пошутил...но,шутка получилась,по-ходу, ефрейторская..Типа:сигнал к атаке-три зелёных свистка..)))
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Екарный Бабай
8 0
Я думал дальше некуда,а он всё ещё продолжает удивлять.
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ы
16 1
Боится, что следующий Новосибирск из окошка автозака рассматривать поедет, вот и нервно шутит.
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злой суслик
1 1
Боится, что следующий Новосибирск из окошка автозака рассматривать поедет, вот и нервно шутит.
Да кто он такой. Он не поедет разрез отжимать
ответить
1
7 4
Сейчас дедушка Аман пошутит над Сереженькой.
ответить
Василиса
9 17
Мэр у нас нормальный, в тяжелейших экономических условиях тянет город, ему бы легче было бы если бы с одной стороны мы его все поддерживали, а с другой - всех сующих лапы в карман Кузни, свезли бы в Сиб!!! в автозаках.
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Василь
14 2
Мэр у нас нормальный, в тяжелейших экономических условиях тянет город, ему бы легче было бы если бы с одной стороны мы его все поддерживали, а с другой - всех сующих лапы в карман Кузни, свезли бы в Сиб!!! в автозаках.
Кого он тянет??? Ленту с Новолексом тянет ! Карманы свои набивают. Его бы уже давно отсюда пнули,если бы за него Неверов не впрегся.
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Василий
4 1
Этому клоуну шутнику работать в цирке и то по протекции...
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Василиса
5 1
Кого он тянет??? Ленту с Новолексом тянет ! Карманы свои набивают. Его бы уже давно отсюда пнули,если бы за него Неверов не впрегся.
вам чужие карманы покоя не дают? вы с чего взяли, что он это все себе складывает? вы забыли про дань которую Кузня платит губеру? а с чего ее брать если все продано, весь город положен под московские фирмешки, которые сюда губер заводил убирая и физически устраняя несогласных, или забыли про тот как отжимали у микома и у лавриков предприятия? а сейчас за что судят этих перцев? а главный лозунг с которыми губер шел на выборы? он был не про то как жить нам дальше, а про передел собственности!
ответить
0 0
вам чужие карманы покоя не дают? вы с чего взяли, что он это все себе складывает? вы забыли про дань которую Кузня платит губеру? а с чего ее брать если все продано, весь город положен под московские фирмешки, которые сюда губер заводил убирая и физически устраняя несогласных, или забыли про тот как отжимали у микома и у лавриков предприятия? а сейчас за что судят этих перцев? а главный лозунг с которыми губер шел на выборы? он был не про то как жить нам дальше, а про передел собственности!
чужие или не чужие карманы, это будет устанавливать следствие. за клоуном с веничком корячится уголовка еще по казеге с центральнутой тэц. только пока это дело лежит на полочке. эту историю еще гипножабье отродье заварило. расхлебывать клоуну.
по комбинату питания подпритихли. такая же уголовка под крышей чиговников.
кейпсил напомнить? в чьи карманы уходят подряды?
посмотри анализ кредитования банками. из кузги и из щемеровской области валят ВСЕ уже как два года. даже в алтайском крае не такая ситуация. коррупция на территории бабра зашкаливает. а само бабро врет и не краснеет, превращая котловину в лунный пейзаж. рыба гниет с головы.
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