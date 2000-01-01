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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Где лучше праздновать Новый год: дома или на базе отдыха? — вопрос дня

Сегодня 12:47
453

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Сегодня в редакцию сайта поступил предновогодний вопрос от читательницы.

«Считаю, что Новый год — семейный праздник и встречать его надо дома. А в этом году муж хочет чего-нибудь необычного и заказал Новый год на базе отдыха. Я — в шоке!!! Чем ближе НГ, тем страшнее… Всё-таки чужие люди вокруг. Я всегда дома отмечала. Кто ходил на НГ в кафе или на базу ездил, понравилось?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
Новый год вопрос дня

Комментарии (16)

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Анонимный пользователь
7 0
Да ну эти базы. Разница то какая где нажраться!
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Анонимный пользователь
14 0
Вот я тоже не люблю, когда вокруг тебя всю ночь посторонние люди. И домой не уйдешь, за все уплочено.
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Света
5 0
Да ну эти базы. Разница то какая где нажраться!
Ну если вы ждёте НГ только, чтобы нажраться - то вам можно в подворотне любой справлять
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Анонимный пользователь
6 0
Мыкак-то к друзьям на НГ ходили. что попало, не понравилось. Лучше дома.
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Юлька блондинка
15 2
А мы с мусиком поедем в Лондон, будем любоваться видами на Эйфелевою башню и гулять по улочкам интересным
ответить
Аня
10 0
А мы с мусиком поедем в Лондон, будем любоваться видами на Эйфелевою башню и гулять по улочкам интересным
Да этот ваш Лондон с фефелевой башней - лучше в тай ехать отдыхать на солнышке!
ответить
Саня
12 4
А мы с мусиком поедем в Лондон, будем любоваться видами на Эйфелевою башню и гулять по улочкам интересным
Недалёкие, а вас не смущает что Эйфелева башня находится в Париже а не Лондоне
ответить
Саня
3 3
Да этот ваш Лондон с фефелевой башней - лучше в тай ехать отдыхать на солнышке!
Недалёкие, а вас не смущает что Эйфелева башня находится в Париже а не Лондоне
ответить
Рабочий
10 4
Курицы. идите сначала географию выучите прежде, чем куда-то ехать.
ответить
алекс
1 0
на что ехать, я все пропил )))
ответить
Правильно
1 0
А я с горки на попе поедууу!!!!!
ответить
321
5 0
Недалёкие, а вас не смущает что Эйфелева башня находится в Париже а не Лондоне
недалекими обычно называют тех, кто очень уж доверчивый и воспринимает все буквально
девушка (если это вообще девушка) шутить изволит
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???
0 0
Курицы. идите сначала географию выучите прежде, чем куда-то ехать.
Придуриваешься или тролинг внутри тролинга?
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123
1 0
Я бы с удовольствием на турбазе бы отдохнул, но $$$, а то скоро выть буду в четырех стенах.
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Медведев
2 0
Я бы с удовольствием на турбазе бы отдохнул, но $$$, а то скоро выть буду в четырех стенах.
Потерпи скоро все будет хорошо !
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123
2 0
Потерпи скоро все будет хорошо !
О, Спасибо, Дмитрий Анатольевич! Мне уже легче))
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