ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Сегодня в редакцию сайта поступил предновогодний вопрос от читательницы.

«Считаю, что Новый год — семейный праздник и встречать его надо дома. А в этом году муж хочет чего-нибудь необычного и заказал Новый год на базе отдыха. Я — в шоке!!! Чем ближе НГ, тем страшнее… Всё-таки чужие люди вокруг. Я всегда дома отмечала. Кто ходил на НГ в кафе или на базу ездил, понравилось?»

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