Власти Таштагольского района прокомментировали фотографию, сделанную одной из отдыхающих на горе Зелёная в Таштаголе.

Напомним, неделю назад жительница Кузбасса увидела лежащую возле горы Зелёная собаку. Она решила, что животное убили. Женщина сфотографировала собаку и опубликовала фото на форуме одного из местных сайтов, сопроводив снимок гневными комментариями в адрес администрации.

Фотография вызвала резонанс у пользователей форума: кто-то тоже возмутился, а кто-то посетовал лишь на то, что собак не убрали с места отдыха детей и взрослых.

Как сообщает gesh.info, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь администрации Таштагольского района Марина Кустова.

«Собак на горе „Зеленая“ никто не убивал, их усыпили и отправили в специальный питомник. Собака на фото спит. И на горе их никто не оставлял. Просто снотворное на пса подействовало не сразу, он успел далеко уйти. На то, чтобы его найти, понадобилось время. Именно тогда туристы и сделали это фото», — рассказала Марина Кустова.

Пресс-секретарь пояснила, что в администрацию района обратились отдыхающие с жалобой на собак, бродящих на горе. На горе отловом собак занимаются специалисты городского комбината благоустройства. Они используют специальные пули со снотворным. Животных обездвиживают, грузят на снегоходный прицеп, спускают с горы и везут в питомник, который находится в Таштаголе. Там их держат 3 дня. Если никто собак не заберёт, их усыпляют.