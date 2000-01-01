Большинству людей охота узнать, что ждёт их в будущем. Особенно такое желание появляется с наступлением нового года. Рассмотрим самые интересные и популярные предсказания на 2017 год для России от известных экстрасенсов и ясновидцев.

Пророчества Нострадамуса на 2017 год

Первое предсказание говорит о неизбежности Третьей мировой войны, которая коснется всех крупнейших государств, включая Россию. Закончиться противостояние между странами должно именно в 2017 году. Во время войны будет испытано новое химическое оружие, последствия применения, которого выльются в тяжелые кожные заболевания.

Больше всего от войны пострадает Европа. Население здесь значительно сократится и европейский континент опустеет. И тогда на первое место выйдет Россия, где в Сибирь начнет стягиваться и расселяться оставшееся европейское население. Россия всех примет и станет новой «колыбелью цивилизации». Позже к ней присоединится Китай, который в 2018 году станет абсолютно независимой державой, претендующей на мировое лидерство.

Кроме этого, в своих прогнозах он связывает 2017 год с подъемом мировой экономики. Энергетическая революция, связанная с усовершенствованием методов аккумулирования солнечной энергии, позволит обеспечить людей дешевым электричеством, на транспортировку которого ничего не потребуется. Энергия будет распространяться по воздуху.

Предсказания Ванги

Необходимо уточнить, что Ванга никогда не говорила о точных датах, лишь приблизительно о конкретном промежутке времени. Однако некоторые аналитики пытаются структурировать предсказания провидицы по годам.

Знаменитая предсказательница Ванга пророчествует России в XXI веке необыкновенную духовную силу и великую экономическую мощь, что даст надежду всему нашему миру и принесет духовное возрождение по всей планете.

Вангелия всегда в своих предсказаниях подчеркивала, что Россия будто пробудится ото сна, отринет от всего порочащего и отрицательного и пойдет о ней слава, как о сверхдержаве. Россия подчинит себе весь мир, но не силой и кровью, а авторитетом.

«Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России… Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»

Предсказания экстрасенса Александра Шепса на 2017 год

Экстрасенс Александр Шепс, являющийся победителем «Битвы экстрасенсов», сделал свое заявление, относительно наступающего 2017 года. По словам перспективного предсказателя, влияние России на геополитической арене начнет стремительно возрастать, а могущественные страны начнут искать поддержки у России.

По словам Шепса, уже летом следующего года Евросоюз и США полностью снимут санкции с нашей страны, и перестанут возвращаться к вопросу Украины и Крыма. Эти позитивные изменения благотворно отразятся и на экономике страны. Российский рубль постепенно станет укрепляться к доллару, хотя прежних позиций так никогда и не достигнет.

Говоря об Украине, Александр Шепс предрекает этой стране еще один переворот, правда на этот раз без уличных столкновений и кровопролития. Парламент страны заявит о своем роспуске, а вслед за этим в отставку уйдет и глава государства. Новая политическая сила, которая возглавит Украину, начнет налаживать взаимоотношения и с Россией и с Евросоюзом.

Пророчества Павла Глобы на 2017 год

Для России 2017 год будет очень тяжелым, но не безнадежным. В этот непростой год все страны мира ожидает серьезный кризис: безработица и девальвация валюты. Экономика России будет базироваться на продаже энергоресурсов, это позволит ей «держаться на плаву» и усилить свое влияние в мире. Что же касается США, то страну ждет разорение и потеря авторитета.

Астролог также говорит о воссоединении РФ, в ее состав захотят войти республики Беларусь и Казахстан. Вслед за ними вероятно присоединение Азербайджана и Армении, а также частично Украины. Разворачивающийся мировой коллапс, начало которого мы видим уже сегодня, нанесёт непоправимый ущерб Европе и США. Евросоюз окажется на грани распада, и экономическая нестабильность в Европе значительно снизит ее авторитет на мировой политической арене.

Также этот масштабный кризис не обойдет и всемирную валюту — американский доллар. Его ждет резкое обесценивание.

По поводу внутриполитической ситуации в нашей стране, астролог прогнозирует тревожную обстановку. Все больше будет нарастать революционный бунт и массовые протесты, цель которых будет свержение действующей власти. Все эти бунты приведут к жертвам среди мирного населения. Также вырастет риск террористических нападений, сообщает портал newsgoroskop.ru.

В следующем году весь мир ожидают природные катаклизмы: цунами, землетрясения, наводнения. Также прогнозируется большое количество катастроф как транспортных, так и авиакатастроф. В Сибири астролог прогнозирует пожары.

По словам Павла Глобы, именно Россия станет той движущей силой, которая сможет вывести весь мир из процесса застоя и подтолкнуть к переменам.