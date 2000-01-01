Центральный Банк и Министерство финансов России согласовали поправки в закон об ОСАГО. По ним денежные компенсации планируется заменить ремонтом автомобиля. Как пишет «Коммерсант», профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект 10 января.

«Более широкое использование ремонта позволит, на наш взгляд, качественно улучшить ситуацию на рынке ОСАГО», — говорит первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин.

Ко второму чтению ЦБ предлагает дополнить законопроект положениями, направленными на защиту прав потерпевших в ДТП. Так, например, автовладелец сможет ещё на этапе заключения договора самостоятельно выбрать СТО для ремонта. Также отмечается, что приоритет ремонта перед денежной выплатой в ОСАГО должен быть установлен только для легковых автомобилей.

По мнению ряда экспертов, обязательный ремонт приведёт к большим очередям на СТО. Также это подорвёт положение многих мелких СТО, с которыми не будут заключать договоры страховщики.