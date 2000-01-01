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Автомобилисты останутся без страховых выплат по ОСАГО

Сегодня 14:32
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Центральный Банк и Министерство финансов России согласовали поправки в закон об ОСАГО. По ним денежные компенсации планируется заменить ремонтом автомобиля. Как пишет «Коммерсант», профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект 10 января.

«Более широкое использование ремонта позволит, на наш взгляд, качественно улучшить ситуацию на рынке ОСАГО», — говорит первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин.

Ко второму чтению ЦБ предлагает дополнить законопроект положениями, направленными на защиту прав потерпевших в ДТП. Так, например, автовладелец сможет ещё на этапе заключения договора самостоятельно выбрать СТО для ремонта. Также отмечается, что приоритет ремонта перед денежной выплатой в ОСАГО должен быть установлен только для легковых автомобилей.

По мнению ряда экспертов, обязательный ремонт приведёт к большим очередям на СТО. Также это подорвёт положение многих мелких СТО, с которыми не будут заключать договоры страховщики.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: barneos22.ru
ОСАГО Госдума деньги или ремонт по осаго

Комментарии (11)

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Дауж
10 1
Что ОСАГО ! Скоро все останутся без всего...
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Медведев
10 0
Что ОСАГО ! Скоро все останутся без всего...
Нужно потерпеть !
ответить
Vasya
3 0
Главное чтобы чинуши довольны были.
ответить
алекс
1 1
Ничего, мы будем держаться.....
за унитаз ?
ответить
Димон
3 0

Но если вникнуть в детали, выяснится, что у большинства страховщиков дела идут гораздо лучше, нежели нам пытаются показать вечно прибедняющийся лоббист их интересов — РСА. Есть у нас в стране всем известная самая «росгосстрашная» компания. Лидер рынка ОСАГО с точки зрения объемов денег, которыми ворочает, и — полный неудачник, если говорить о том как фирма это делает. Общие сборы «Росгосстраха» по ОСАГО за 9 месяцев составили почти 46 млрд. рублей, а выплаты превысили 55,4 млрд. рублей. То есть компания выплатила на 9,5 млрд. рублей больше, чем собрала! Средняя премия у этого страховщика составила 5326 рублей, а средняя выплата — 77 200 рублей. Казалось бы: караул, рынок ОСАГО в опасности! Собственно, именно об этом на каждом углу загробными голосами и вещают спикеры РСА.
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Жека
1 0
Молчаливое стадо доят досуха, а может и прирежут б ближайшем будующем
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Жека
0 0
Молчаливое стадо доят досуха, а может и прирежут б ближайшем будующем
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Миха
1 0
Лучше бы действующий ОСАГО скорректировали. В меня азер на светофоре въехал.без прав без страховки прописки. Теперь за ствой счет ремонтировать совсем новую тачку. Скоро все переложат на плечи автолюбителей. Ненавижу правительство
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Миха
1 0
Требую отставки правительства и Путина, за антинародные законы..
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777
1 0
а мелким СТО остануться те кто виноват и делает за свой счет!!
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