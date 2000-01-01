После падения лайнера в Чёрном море в России приостановили полёты всех Ту-154.

Полёты Ту-154 запрещены до того, как окончательно выяснятся все обстоятельства катастрофы в Сочи. Отметим, самолёты этого типа сейчас используют только силовые ведомства России, при этом в ограниченном количестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основная версия крушения самолёта — попадание в двигатель посторонних предметов, пишет «Ведомости». Признаков теракта ФСБ пока не нашла. Проверяются и другие возможные причины, как, например, ошибка пилотирования.

Около 6 утра по Москве спасатели нашли тело 14-го погибшего в авиакатастрофе. Также 27 декабря обнаружили чёрный ящик самолёта, благодаря которому станет ясно, что же произошло в Ту-154. Его расшифруют люберецкие учёные, передаёт «Лайф».

Ранее нашёлся свидетель падения Ту-154, как уже сообщал ВашГород.ру. Онрассказал, что перед погружением в воду у самолёта был неестественно задран нос.

Накануне, 26 декабря, в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

В трагедии умерли все находившиеся на борту 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру.

Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Это случилось над Чёрным морем. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Также в трагедии погиб новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.