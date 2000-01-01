Нет, не будем кривить душой — большинство подъездов многоквартирных домов области по-прежнему «украшены» только неприличными надписями на стенах и окурками по углам. Но и из этого грустного правила есть приятные исключения.

Кузбассовцы щедро делятся в соцсетях фотографиями своих по-новогоднему украшенных подъездов. Наиболее активны в этом благом деле жители Кемерова и Новокузнецка. Они обматывают мишурой перила, ставят экоёлки на площадках, лепят снежинки на двери лифтов и окна подъездов.

Для начала предлагаем полюбоваться самыми позитивными подъездами в Кемерове:

А теперь — по-новогоднему украшенные подъезды новокузнечан:

Как сами видите, создать новогоднюю атмосферу можно не только в комнате или квартире, но и в подъезде. Это несложно, недорого, весело и приятно. Особенно, если делать это вместе с соседями. Зато можно будет жить как в сказке! Ведь неважно, сколько нам лет. В душе все мы до старости остаёмся детьми.