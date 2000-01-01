31 декабря на Университетском мосту в Кемерове приостановят реверсивное движение. Его включат снова 8 января, сообщили в городской администрации.
Помимо этого, в период новогодних праздников некоторые светофоры будут работать в режиме выходных. Специалисты уменьшат фазу сигнала на следующих объектах:
- проспект Советский — проспект Октябрьский;
- проспект Советский — улица Красная;
- проспект Советский — улица Мичурина;
- проспект Советский — улица 50 лет Октября;
- проспект Советский — проспект Кузнецкий;
- улица Красноармейская — проспект Кузнецкий;
- улица Красноармейская — улица Рукавишникова;
- улица Красноармейская — улица Карболитовская.
Другие светофоры проработают круглосуточно и без жёлтого сигнала:
- улица Соборная — улица Гагарина;
- проспект Шахтёров — МЖК;
- проспект Шахтёров — проспект Кузбасский;
- улица Двужильного — улица Патриотов;
- бульваре Строителей, 28;
- проспект Химиков, 43;
- проспект Советский — улица Коломейцева.
Кемеровчан просят сообщать о сломанных светофорах по телефону 67−00−00.