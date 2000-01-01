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На Университетском мосту в Кемерове отключат реверсивное движение

Сегодня 16:18
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31 декабря на Университетском мосту в Кемерове приостановят реверсивное движение. Его включат снова 8 января, сообщили в городской администрации.

Помимо этого, в период новогодних праздников некоторые светофоры будут работать в режиме выходных. Специалисты уменьшат фазу сигнала на следующих объектах:

  • проспект Советский — проспект Октябрьский;
  • проспект Советский — улица Красная;
  • проспект Советский — улица Мичурина;
  • проспект Советский — улица 50 лет Октября;
  • проспект Советский — проспект Кузнецкий;
  • улица Красноармейская — проспект Кузнецкий;
  • улица Красноармейская — улица Рукавишникова;
  • улица Красноармейская — улица Карболитовская.

Другие светофоры проработают круглосуточно и без жёлтого сигнала:

  • улица Соборная — улица Гагарина;
  • проспект Шахтёров — МЖК;
  • проспект Шахтёров — проспект Кузбасский;
  • улица Двужильного — улица Патриотов;
  • бульваре Строителей, 28;
  • проспект Химиков, 43;
  • проспект Советский — улица Коломейцева.

Кемеровчан просят сообщать о сломанных светофорах по телефону 67−00−00.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://wikimapia.org/
светофоры Университетский мост ЦОДД
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