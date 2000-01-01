31 декабря на Университетском мосту в Кемерове приостановят реверсивное движение. Его включат снова 8 января, сообщили в городской администрации.

Помимо этого, в период новогодних праздников некоторые светофоры будут работать в режиме выходных. Специалисты уменьшат фазу сигнала на следующих объектах:

проспект Советский — проспект Октябрьский;

проспект Советский — улица Красная;

проспект Советский — улица Мичурина;

проспект Советский — улица 50 лет Октября;

проспект Советский — проспект Кузнецкий;

улица Красноармейская — проспект Кузнецкий;

улица Красноармейская — улица Рукавишникова;

улица Красноармейская — улица Карболитовская.

Другие светофоры проработают круглосуточно и без жёлтого сигнала:

улица Соборная — улица Гагарина;

проспект Шахтёров — МЖК;

проспект Шахтёров — проспект Кузбасский;

улица Двужильного — улица Патриотов;

бульваре Строителей, 28;

проспект Химиков, 43;

проспект Советский — улица Коломейцева.

Кемеровчан просят сообщать о сломанных светофорах по телефону 67−00−00.