Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Чем заняться с детьми на каникулах — ТОП-5 новогодних идей

Названы самые опасные продукты для праздничного стола

Сегодня 17:00
955

Британский химик Катрин Харкап рассказала о наиболее опасных продуктах и украшениях естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе, в том числе и на новогоднем. Об этом сообщает Лента.ру.

Антирейтинг возглавляет марципан — это смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Амигдалин, содержащийся в миндале, попадает в кишечник и превращается там в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь. Смертельная доза для человека — 35 килограммов марципана за раз.

Второе место у мускатного ореха. Злоупотребление им может спровоцировать галлюцинации и учащённое сердцебиение, а также зрительные нарушения, тошноту и потерю сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится вещество мирисцитин, которое по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление двух ядер ореха.

Третье место в рейтинге — за омелой, которой часто украшают рождественский стол. В омеле есть форатоксин — вещество, которое провоцирует снижение частоты сердцебиения, резкое падение артериального давления, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.

Напомним, ранее Вашгород.ру рассказал, какие блюда новогоднего стола принесут удачу. Стоящие на столе блюда должны понравиться символу Нового года — Огненному петуху.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: goipadwallpapers.com
Новый год новогодний стол

Комментарии (10)

Добавить комментарий
хожу-брожу
1 0
Рождественская омела - основное традиционное рождественское украшение в Англии, под градусом можно перепутать и съесть, ну нам это не грозит, у нас она достаточно редка, зато нас подстерегают другие опасности, например тем кто решил дополнить свой праздничный стол арахисом в упаковке, следует опасаться маленьких мешочков внутри, некоторые после после шампанского и прочих напитков думают что это специи, на самом деле в них находится "земля китая", отравится не отравитесь, но все равно приятного мало.
ответить
комендантская бригада---джабаль
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

............................................................................1987 год.
ответить
Зайка
1 0
наших ничем не возьмешь, они салаты простоявшие неделю в холодильнике жрут!))))))
ответить
Свой
0 0
наших ничем не возьмешь, они салаты простоявшие неделю в холодильнике жрут!))))))
Неделя для салата в холодильнике ни о чём.Ни омелы,ни миндаля не боимся,мы знаем чем запить,здраво,это дело.
ответить
Шнур Вася Обломов NoizeMC Любит наш народ
0 0
...................................................................................................................................................................................................................................................ЮТЮБ...............................ЕСЛИ ЧЁ
ответить
Имя есть
3 0
35 кг марципана за раз? И смертельно??? А если 35 кг пельменей за раз? или селедки под шубой? А в итоге - отравился пирожками.
ответить
13
0 0
Видимо, он не знаком с нашим расово верным ОЛИВЬЕ
ответить
.....ДАВАЙ ИГРАТЬ..........ДАЛЬШЕ
0 0
......................................СЛАВА---БОГУ......................БОРМОТУХА ---ПОСПЕЛА.........................................................................
ответить
(
0 0
А мускатного ореха тоже килограммов 30-40 нужно съесть, чтобы отравиться?
ответить
.....ФОМА ВСЕЯ РУСИ
0 0
......................................СЛАВА---БОГУ......................БОРМОТУХА ---ПОСПЕЛА.........................................................................
...............................................................................АФГАН...........................ДЖАБАЛЬ.......................................НА ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКЕ................................................................................................................НА ДЕМБЕЛЬ ПОЕХАЛИ.................................................................................................................................---Я ЖЕ СЛЫШАЛ..............................................ЧТО ПАЦАНЫ НЕ ВРАЛИ-------------------------------------------------------------------МЛЯТЬ.......................Я ТАКУЮ ТРЕЛЬ..........................СЛЫШАЛ В ХАЙРАТОНЕ......................................................................................................КОГДА НАВСТРЕЧУ БЭТР ВЛЕТЕЛ...................................................................................................НАС ВСТРЕЧАЯ---ЗАЛПОМ ИЗ КПВТ.....
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ