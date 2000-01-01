Британский химик Катрин Харкап рассказала о наиболее опасных продуктах и украшениях естественного происхождения, которые можно встретить на праздничном столе, в том числе и на новогоднем. Об этом сообщает Лента.ру.

Антирейтинг возглавляет марципан — это смесь измельченного в муку миндаля и сахарной пудры. Амигдалин, содержащийся в миндале, попадает в кишечник и превращается там в цианистый водород. Эта ядовитая жидкость быстро всасывается в кровь. Смертельная доза для человека — 35 килограммов марципана за раз.

Второе место у мускатного ореха. Злоупотребление им может спровоцировать галлюцинации и учащённое сердцебиение, а также зрительные нарушения, тошноту и потерю сознания. Это связано с тем, что в мускатном орехе содержится вещество мирисцитин, которое по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление двух ядер ореха.

Третье место в рейтинге — за омелой, которой часто украшают рождественский стол. В омеле есть форатоксин — вещество, которое провоцирует снижение частоты сердцебиения, резкое падение артериального давления, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.

Напомним, ранее Вашгород.ру рассказал, какие блюда новогоднего стола принесут удачу. Стоящие на столе блюда должны понравиться символу Нового года — Огненному петуху.