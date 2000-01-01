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Кузбассовцы собрали 900 тысяч рублей для лечения больной новокузнечанки

Сегодня 16:53
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Благодаря неравнодушным кузбассовцам новокузнечанка Виталия Бухарова приехала в Израиль на обследование. Женщина два года страдает от злокачественной опухоли в шее. В ноябре женщина попросила кузбассовцев помочь ей в сборе средств для лечения, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Неравнодушные кузбассовцы вместе помогли Виталии собрать деньги. С 9 ноября по 25 декабря на счёт новокузнечанки отправили 846 тысяч рублей. А недостающие 50 тысяч Виталии дали в качестве материальной помощи от губернатора Амана Тулеева.

Сегодня, 27 декабря, Виталия с семьёй прибыла в Израиль, сообщает novokuznetsk.su. Сразу после перелёта новокузнечанка сдала нужные анализы в клинике. Результаты огласят уже 28 декабря.

«Дорогие друзья, огромное всем человеческое спасибо! Благодарю за вашу поддержку и помощь. В преддверии Нового года всем желаю обязательно исполнения всех ваших желаний, счастья, мира и любви», — написала Виталия во «ВКонтакте».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
просьба о помощи Виталия Бухарова

Комментарии (3)

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я
0 0
на одном сайте два миллиона,на другом 900 000,кто врёт.МОДЕРАТОР?Чё вы нас за идиотов держите.
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1Татьяна
0 2
А разве обязательно было ехать всей семьёй? Денег то надо сколько на всех? Ну и люди!!!!
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Имя есть
4 0
А разве обязательно было ехать всей семьёй? Денег то надо сколько на всех? Ну и люди!!!!
1Татьяна! Вы помогли? Я в меру сил перевела. И прекрасно понимаю, что одному человеку в чужой стране, когда никто не сможет в любую минуту подскочить и поддержать (друзья, коллеги, родственники не совсем близкие), будет невероятно! тяжко выздоравливать.
Лично мне не жалко для нормальных людей оказать помощь. Вероятность положительного исхода зависит, в том числе, и от поддержки семьи
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