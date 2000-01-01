Благодаря неравнодушным кузбассовцам новокузнечанка Виталия Бухарова приехала в Израиль на обследование. Женщина два года страдает от злокачественной опухоли в шее. В ноябре женщина попросила кузбассовцев помочь ей в сборе средств для лечения, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Неравнодушные кузбассовцы вместе помогли Виталии собрать деньги. С 9 ноября по 25 декабря на счёт новокузнечанки отправили 846 тысяч рублей. А недостающие 50 тысяч Виталии дали в качестве материальной помощи от губернатора Амана Тулеева.

Сегодня, 27 декабря, Виталия с семьёй прибыла в Израиль, сообщает novokuznetsk.su. Сразу после перелёта новокузнечанка сдала нужные анализы в клинике. Результаты огласят уже 28 декабря.

«Дорогие друзья, огромное всем человеческое спасибо! Благодарю за вашу поддержку и помощь. В преддверии Нового года всем желаю обязательно исполнения всех ваших желаний, счастья, мира и любви», — написала Виталия во «ВКонтакте».