В грядущем году россияне не купят в аптеках валокордин, настойку боярышника и другие подобные средства без рецепта. Запрет вступит в силу уже во втором квартале 2017 года, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

Власти решили ограничить торговлю спиртосодержащими лекарствами после массового отравления иркутян «Боярышником». Напомним, все пострадавшие употребляли концентрат для ванн в качестве алкогольного напитка.

Однако жидкость содержала в себе метиловый спирт — смертельный яд. На 27 декабря он унёс жизни 77 человек, пишет «RT». Примечательно, что среди погибших от «Боярышника» лишь один бомж. Остальные — относительно благополучные семьи с невысоким доходом.

Как уже сообщал ВашГород.ру, около ста иркутян поступили в больницы города с отравлением метанолом. В городе ввели режим ЧС.

Происшествие спровоцировало массовые проверки по всей России. Новокузнецкий Роспотребнадзор заявил, что опасной жидкости в город нет. А 26 декабря в России вступил в силу запрет на продажу непищевой алкогольной продукции.