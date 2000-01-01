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Россияне не купят валокордин без рецепта

Сегодня 17:36
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В грядущем году россияне не купят в аптеках валокордин, настойку боярышника и другие подобные средства без рецепта. Запрет вступит в силу уже во втором квартале 2017 года, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

Власти решили ограничить торговлю спиртосодержащими лекарствами после массового отравления иркутян «Боярышником». Напомним, все пострадавшие употребляли концентрат для ванн в качестве алкогольного напитка.

Однако жидкость содержала в себе метиловый спирт — смертельный яд. На 27 декабря он унёс жизни 77 человек, пишет «RT». Примечательно, что среди погибших от «Боярышника» лишь один бомж. Остальные — относительно благополучные семьи с невысоким доходом.

Как уже сообщал ВашГород.ру, около ста иркутян поступили в больницы города с отравлением метанолом. В городе ввели режим ЧС.

Происшествие спровоцировало массовые проверки по всей России. Новокузнецкий Роспотребнадзор заявил, что опасной жидкости в город нет. А 26 декабря в России вступил в силу запрет на продажу непищевой алкогольной продукции.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: youtube.com
Боярышник валокордин

Комментарии (12)

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7
18 0
что же это за "относительно благополучные семьи", что пьют средство для ванн?
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Рулевой
6 3
понизили бы лучше акцизы на водку...
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Прохожий
17 0
Дебилы. Из-за кучки уродов, которых нисколько не жаль - ни один нормальный человек пить ту гадость, что продавали в Иркутске не будет (что бы там ни писали об их "благополучии"), а пострадали миллионы нормальных больных, которым теперь ноги в очередях в поликлиниках отбивать из-за рецептов на ерунду в общем то.
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1Татьяна
2 1
Теперь скупят все настойки, до второго квартала! Уж сколько у нас в доме было пьющих, но ни одного не было чтобы пили какую-то, жидкость. Покупали спирт с рук. Нормальный человек не будет пить настойку для ванны. А ведь могли потравиться и люди принявшие ванну с таким боярышником. Посадить этих бизнесменов хреновых!
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.
0 1
понизили бы лучше акцизы на водку...
ее и так в магазинах в полцены дешевле продают чем в советские времена.
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Житель
1 0
Теперь скупят все настойки, до второго квартала! Уж сколько у нас в доме было пьющих, но ни одного не было чтобы пили какую-то, жидкость. Покупали спирт с рук. Нормальный человек не будет пить настойку для ванны. А ведь могли потравиться и люди принявшие ванну с таким боярышником. Посадить этих бизнесменов хреновых!
Не за что их садить. Шумиха уляжется и все выйдут на свободу, отделавшись мизерным штрафами по административке. На флаконах четко написано - средство для принятия ванн, не для приёма внутрь. А что там дебилы ее в рот заливали - их проблемы. Если завтра кто то начнет пить средство для чистки труб и потравится - тоже производителей садить? И рецепты на них придумать. Только у кого не понятно. И еще много суицидников, прыгающих с многоэтажек - их тоже запретить? Строить не выше 2 м, что бы кто то не разбился. До маразма же из-за отбросов общества дойти можно.
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*
6 0
Дебилы. Из-за кучки уродов, которых нисколько не жаль - ни один нормальный человек пить ту гадость, что продавали в Иркутске не будет (что бы там ни писали об их "благополучии"), а пострадали миллионы нормальных больных, которым теперь ноги в очередях в поликлиниках отбивать из-за рецептов на ерунду в общем то.
+1

Из-за 75 дураков будут страдать 140 000 000 нормальных.

Но на этом можно не останавливаться. Даешь ЛЮБУЮ покупку по рецепту!
Надо хлебушка - сходи за рецептиком, докажи что прошлая булка уже кончилась.
Картошечка закончилась? Иди к диетологу! Он строго взглянет и выпишет рецепт.
Какой простор для бюрократии открывается!
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Евгения
3 0
А если несколько человек объедятся до смерти шоколада? Тоже запрещать будут?
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Док
0 0
Правильно ! Ещё бы на антибиотики, антивирусные и анальгетики ввели рецептурный отпуск !
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1
0 0
Защитите нас, кто нибудь, от этого правительства! Дол...бы!
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факТъю!
0 0
Ну, Хлапонин с родными и близкими, в очередях за рецептами стоять не будет.
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Евген
0 0
что же это за "относительно благополучные семьи", что пьют средство для ванн?
А это кто получает на бирже 1000р уже значить благополучный. А бомж он и есть бомж ани хрень не пью.
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