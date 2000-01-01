Новогоднее застолье для каждого жителя России — это святое. Салат «оливье», горячее, мясная нарезка, фирменное блюдо от хозяйки, торт, а если повезёт — то и фруктовое ассорти, чтобы разбавить весь этот пугающий набор.

Длинные каникулы только ухудшают ситуацию. Даже если на третий день душа попросит овсянки или супчика, придётся с мечтами подождать: ну разве же это праздничные блюда? Как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья, сохранить фигуру и вернуться в ритм после каникул, ВашГород.ру разбирался вместе с диетологом Людмилой Селедцовой.

Осознайте: вам придётся идти против традиций.

— За годы практики я чётко поняла — Новый год все празднуют одинаково: много калорийной еды и алкоголя несколько дней подряд. Людям хочется расслабиться и отпраздновать так, как привыкли ещё с детства, — объясняет Людмила Селедцова.

Диетолог уверена: заставить людей готовить диетические блюда невозможно, если они этого не хотят. Поэтому если вы твёрдо решили встретить Год Петуха по всем правилам здорового питания, придётся осознанно нарушать традиции: овощные салаты вместо оливье, курица или рыба вместо жирной свинины, и никакого майонеза.

Научитесь говорить нет.

— Нельзя уговорить людей отказаться от угощения в гостях, — продолжает доктор. — Особенно у родных и друзей, потому что зачастую это невозможно чисто психологически.

И действительно, как объяснить любимой тётушке, что вы не будете пробовать этот «вкуснейший» салат, потому что не едите копчёную колбасу и картошку фри? Как успокоить бабушку, которая специально для вас варила этот чудный жирный холодец? И как не попробовать новогодний мамин торт, ведь вы так любили его в детстве!

Но варианты есть всегда: или твёрдо отказаться, или съесть маленький кусочек, или попросить положить с собой. В конце концов, никто не заставит вас пробовать этот холодец, если вы на него даже смотреть не можете.

Если вы весь год питались правильно, не бойтесь.

— Если человек целый год следил за фигурой, на Новый год махнул на диету рукой и 10 дней ел от пуза, поверьте, с ним ничего плохого не случится, — успокаивает Людмила Селедцова. — Потом он спокойно вернётся к привычному 5−6-разовому питанию, контейнерам, которые берёт на работу. Это его философия жизни и питания.

Поэтому адептам здорового питания волноваться не стоит — новогодние каникулы не навредят ни их печени, ни фигуре. Кроме того, если вы весь год не покупали майонез и колбасу, а налегали на овощные салаты, то и на праздниках есть оливье тазиками просто не сможете.

Поменяйте мотивацию.

— Если человек и не думал следить за своим питанием до праздников, то ему и возвращаться не к чему. Он в таком ритме живёт всегда. Он ничего не менял, — сетует доктор.

Чтобы перейти на правильное и сбалансированное питание, не нужен понедельник, Новый год или первый рабочий день после каникул. Нужно прямо сейчас поменять мотивацию, образ мышления, задуматься о здоровье. А праздники, застолья и алкогольные возлияния совсем не причём, убеждена Людмила Селедцова.

Совет от ВашГород.ру — решайтесь на компромиссы.

— Есть много статей на тему новогодних праздников и диетологи охотно дают советы, как сделать праздничный стол менее калорийным. Только вот все об этом знают, но никто не делает, — с грустью признаётся Людмила Селедцова.

Но редакция ВашГород.ру убеждена — приготовить на Новый год привычные блюда без лишних калорий очень легко. Достаточно пойти на небольшие компромиссы: заменить майонез в салатах на йогурт или сметану, колбасу — на вареную курицу, а мясные нарезки — на лёгкие овощные. Торты оставить для утренних чаепитий, а сладкую газировку и магазинные соки чередовать с обычной водой.

И даже от любимой овсянки на новогодних каникулах не нужно отказываться — ведь завтраки и в праздник никто не отменял.