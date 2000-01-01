В России образовался новый вирус иммунодефицита человека. Об опасном штамме рассказал заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Ивановского Эдуард Карамов, пишет «Nation news».

Доктор биологических наук пояснил, что вирус AG прибыл в Россию по вине рабочих мигрантов из Средней Азии, после чего смешался с уже известным отечественным медикам штаммом A1. В итоге этого союза и возник новый и гораздо более опасный вирус A63.

В настоящее время ученые прилагают все усилия для изучения новоиспеченного ВИЧ, а также создания комплекса мер для профилактики и борьбы с заболеванием. Карамов считает, что для борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Сибири и на Урале развивается эпидемии ВИЧ-инфекции. В двадцатке регионов России с повышенным риском заражения оказались Кемеровская и Новосибирская области.

Так, в Кузбассе и Новосибирской области более 1% беременных женщин является носителями ВИЧ-инфекции. Такого показателя в Европе достаточно для того, чтобы признать эпидемию.

По предварительным данным в 2015 году по заболеваемости ВИЧ лидировали: Кемеровская область (зарегистрировано 234,5 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения), Свердловская (183,6), Томская (155,1), Новосибирская (145,7), Челябинская (140,0) области, Алтайский край.