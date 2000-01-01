На Западе специалисты по недвижимости входят в рейтинг самых высокооплачиваемых и престижных профессий и часто становятся героями голливудских фильмов. Но в России их путь куда более тернист. Риэлтор, директор и собственник агентства недвижимости «Номинал» Юлия Сапожкова рассказала ВашГород.ру о том, кто может состояться в профессии, за что риэлтор получает комиссию и какие гарантии должно давать агентство.

— Юлия, в начале декабря вас переизбрали на должность вице-президента саморегулируемой организации «Ассоциация риэлторов Кемеровской области», поздравляем! Скажите в двух словах, для чего была создана эта общественная организация?

— Спасибо! «Ассоциация риэлторов Кемеровской области» (АРКО) была создана в 2011 году с целью объединения профессионалов в сфере недвижимости, повышения уровня их профессиональных компетенций. Другой немаловажной частью ее работы являлась разработка, внедрение и поддержание стандартов риэлторской деятельности, регламентирующих процессы оформления сделок, этику этих процессов, партнерские программы, на основании которых взаимодействуют члены АРКО.

— Какие выгоды получает клиент, обращаясь в агентства АРКО?

— Из 260 агентств недвижимости Новокузнецка только 60 на добровольных началах состоят в саморегулируемых организациях. Многие из оставшихся 200 работают как говорится «на коленке»: кто-то в кафе документы подписывает, кто-то в машине делает расчет и т. п. Поэтому, отвечая на вопрос о выгодах, прежде всего хочу сказать, что, принимая в наши ряды очередное агентство, мы проверяем его по ряду критериев, гарантирующих высокий профессионализм его сотрудников. Кроме того, профессиональная ответственность каждого члена саморегулируемой организации застрахована на два миллиона рублей, так что в случае возникновения недоразумений клиенту всегда есть кому предъявить претензии и чем возместить ущерб.

— В каких сделках можно обойтись без риэлтора, а где его присутствие обязательно?

— Приобретение квартиры — это одна из самых сложных сделок, совершаемых многими не больше одного раза в жизни. Поэтому я бы рекомендовала не полагаться на удачу, а в любом случае обращаться к специалистам. Тем более не стоит самостоятельно проводить сделки на вторичном рынке. Да, в интернете много шпаргалок, но в реальной жизни — каждая следующая ситуация часто не похожа на предыдущую, поэтому, не обладая достаточным опытом, сложно воспользоваться инструментарием профессионала.

Кроме того, даже в случае обязательного нотариального заверения сделки часто требуется помощь профессионального риэлтора, потому что клиенты не знают, как собрать необходимые нотариусу документы, как выстроить цепочку из объектов купли/продажи, как безопасно осуществить передачу денег, элементарно не знают, как в положенный срок осуществить переезд.

— В чем преимущество заключения эксклюзивного договора с агентством?

— Заключение эксклюзивного договора дает клиенту возможность получить наивысший приоритет в продажах и воспользоваться услугами риэлторского агентства в максимальном объеме. Кроме рекламирования на лучших площадках, мы продвигаем объект среди других своих клиентов, делаем ревизию документов, проверяем их на юридическую чистоту, на отсутствие задолженностей по услугам ЖКХ, по налогам, на предмет банкротства физлиц. Такая проверка гарантирует продавцу продажу квартиры в срок, а покупателю то, что на момент регистрации в Росреестре квартира не будет арестована, и не будет иметь иных проблем.

Не открою секрет, если скажу, что агент не будет тратить слишком много времени и ресурсов на рекламу, не имея гарантий в виде эксклюзивного договора. Он начнет суетиться только тогда, когда по-настоящему «клюнет», но может не успеть подготовить документы. Часто именно по этой причине срываются сделки с использованием сертификатов и в ипотеку. В свою очередь, покупатель, обратив внимание на то, что квартиру продают все подряд, будет думать: существует ли этот объект на самом деле, что с ним не так и почему везде цена разная.

— Что не хватает нашим новокузнецким риэлторам, чтобы дотянуть до столичных, мировых стандартов?

— Абсолютно всем российским специалистам не хватает именно профессиональных стандартов, правил работы, принятых на государственном уровне. В той же самой Белоруссии риэлтор — это профессия, которой гордятся. Потому что, чтобы работать необходимо пройти многолетнее обучение в высшем учебном заведении, сдать госэкзамены, устроиться в агентство с лицензией. Практически везде за границей риэлтор — это профессия! У нас же в отсутствии правил многие работают «с колес», не платят налоги и ни за что не отвечают. Надеюсь, что в следующем 2017 году дело в принятии «закона о государственном регулировании риэлторской деятельности» сдвинется с места.

— Кому бы вы порекомендовали идти в профессию?

— Профессию риэлтора стоит рекомендовать тем, кто не боится каждый день развиваться, потому что каждая сделка нестандартна — это всегда уравнение со многими неизвестными, тем, кто предпочитает драйв сидению на диване, тем, кто любит людей и умеет с ними общаться.

— Какая недвижимость в Новокузнецке сейчас наиболее популярна?

— Сейчас наиболее востребована недвижимость эконом класса: секции, одно и двухкомнатные квартиры, стоимостью до двух миллионов рублей, которые приобретаются преимущественно для решения жилищных проблем.

— Юлия, а какое жилье предпочитаете вы?

— Моя душа лежит к домам в старом Центре, к жилью с историей. Но, если выбирать из новостроек, то мне может понравиться все, что гарантирует комфортное проживание. Парковка, детская площадка и Wi-Fi во дворе, зеленые островки и освещение, счетчики учета, способные передавать показания по интернету и тому подобное. Слава богу, таких новостроек сейчас достаточно и со многими мы сотрудничаем. У каждого клиента есть свой уникальный набор критериев в выборе жилья: кому нужны окна на запад, кому-то нравится дом в лесу, а кто-то мечтает о квартире в эпицентре клубной жизни. Хорошо, что сейчас есть из чего выбрать, и мы готовы удовлетворить любое желание клиента.

— Что ожидать на рынке недвижимости в 2017 году?

— Многие наши клиенты требуют совета: когда продавать, сейчас или подождать весны? Мне совсем не завидна судьба гадалки, чтобы под впечатлением от очередного скачка котировки нефти делать свои предсказания. Я не эксперт по экономическому кризису. Но, что я могу гарантировать, так это рыночную стоимость покупки/продажи недвижимости на данный момент! Если у вас родился ребенок, если вам нужно разъехаться с родителями или с бывшим супругом — неважно, что сейчас — зима или лето, понятно одно — независимо от того какое за окном время года вам нужно покупать жилье.

Делая прогноз, хочется, чтобы соотечественники перестали жить в ожидании, спада ли в 2017-ом или чуда 2027 года. Жизнь прекрасна, не откладывайте ее на завтра, творите счастье сегодня, сейчас!