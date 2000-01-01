Упавший в Черное море 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, специалисты считают, что катастрофа могла произойти по нескольким причинам сразу, в частности из-за сочетания ошибочных действий экипажа и неполадки одного из двигателей.

Основной версии гибели самолета считается попадание в двигатель самолета посторонних предметов. Издание также сообщало, что экипаж как будто пытался посадить воздушное судно на воду. В то же время очевидец отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом.

Накануне, 26 декабря, в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

В трагедии умерли все находившиеся на борту 92 человека, как уже сообщал ВашГород.ру.

Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Это случилось над Чёрным морем. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

Также в трагедии погиб новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.



