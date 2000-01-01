С 1 февраля 2017 года родителям в Новокузнецке придётся платить гораздо больше за посещение ребёнком детского сада. Об этом сообщает novokuznetsk.su. Плата вырастет в детсадах 1, 2 и 3 категории.

С февраля следующего года будет введён единый тариф на оказание услуг по уходу и присмотру за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях вне зависимости от их категории. Плата за детсад составит 2200 рублей. Исключение — дошкольные учреждения третьей категории № 123 и № 274, где с родителей будут брать по 2000 рублей.

Как отмечает издание со ссылкой на председателя комитета образования и науки администрации города Юлию Соловьёву, рост составит от 222 рублей до 335 рублей за одного ребёнка.

Повышение платы не коснётся социальных и льготных категорий граждан. Все льготы сохранятся для них сохранятся.

Напомним, в последний раз плату за детсад повышали в декабре 2014 года. Сумма выросла от 300 до 500 рублей в зависимости от категории дошкольного учреждения.