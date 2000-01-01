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Плата за детсад в Новокузнецке резко увеличится

Сегодня 08:47
851

С 1 февраля 2017 года родителям в Новокузнецке придётся платить гораздо больше за посещение ребёнком детского сада. Об этом сообщает novokuznetsk.su. Плата вырастет в детсадах 1, 2 и 3 категории.

С февраля следующего года будет введён единый тариф на оказание услуг по уходу и присмотру за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях вне зависимости от их категории. Плата за детсад составит 2200 рублей. Исключение — дошкольные учреждения третьей категории № 123 и № 274, где с родителей будут брать по 2000 рублей.

Как отмечает издание со ссылкой на председателя комитета образования и науки администрации города Юлию Соловьёву, рост составит от 222 рублей до 335 рублей за одного ребёнка.

Повышение платы не коснётся социальных и льготных категорий граждан. Все льготы сохранятся для них сохранятся.

Напомним, в последний раз плату за детсад повышали в декабре 2014 года. Сумма выросла от 300 до 500 рублей в зависимости от категории дошкольного учреждения.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: onlinetambov.ru
оплата за детский сад плата за детсад

Комментарии (15)

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Простак
8 6
Вы какого *** мака там клюнули. Вы **** себе в администрации зарплату урежте и все норм будет . С вашей скоростью поднятия оплаты за сад дети скоро дома будут сидеть. Оплату поднимаетесь а результата не какого.
ответить
Яша
8 10
Вы какого *** мака там клюнули. Вы **** себе в администрации зарплату урежте и все норм будет . С вашей скоростью поднятия оплаты за сад дети скоро дома будут сидеть. Оплату поднимаетесь а результата не какого.
Пиво не бухай, 200 рублей на детсад сэкономишь!
ответить
.
7 5
Вы какого *** мака там клюнули. Вы **** себе в администрации зарплату урежте и все норм будет . С вашей скоростью поднятия оплаты за сад дети скоро дома будут сидеть. Оплату поднимаетесь а результата не какого.
Стоимость 2-х пачек сигарет, при том, плохоньких.
У тебя тысячи 2-3 в месяц только на табак уходит, а из-за 200 руб. для ребёнка готов удавиться.
ответить
321
5 1
Вы какого *** мака там клюнули. Вы **** себе в администрации зарплату урежте и все норм будет . С вашей скоростью поднятия оплаты за сад дети скоро дома будут сидеть. Оплату поднимаетесь а результата не какого.
вы заблуждаетесь, считая, что в администрации много платят
ответить
Бусина
2 1
вы заблуждаетесь, считая, что в администрации много платят
Это вы сейчас про уборщиц сейчас сказали, что в администрации???? Про тех кто в кабинетах заседают, можно другое сказать, з/п не такая уж и маленькая..к тому же есть разные приятные для работников оплаты к з/п!!!! Это например квартальные премии, а это от одного оклада, и до нескольких!!!!!!!! А еще и 13-я з/п есть.Так что про маленькие и скромные з/п, уж не надо- побойтесь Бога!!! А то что не афишируют эту инфу, так могу сказать- это под строжайшим запретом, даже родственникам не рекомендовано говорить.А то можно и места лишиться.......
ответить
jil
2 2
Вы какого *** мака там клюнули. Вы **** себе в администрации зарплату урежте и все норм будет . С вашей скоростью поднятия оплаты за сад дети скоро дома будут сидеть. Оплату поднимаетесь а результата не какого.
На самом деле зарплаты там далеки он озвучиваемых АГТ средних зарплат. Большая часть там ведущие спецы, а это зарплата 12-13тыс., ну может на тысячу больше.
ответить
Полина
2 3
А з/п не хотите поднять???Скоро каждый месяц будут поднимать,эту плату,когда предел то будет,вы считаете мы их печатаем-эти деньги???....
ответить
321
4 1
Это вы сейчас про уборщиц сейчас сказали, что в администрации???? Про тех кто в кабинетах заседают, можно другое сказать, з/п не такая уж и маленькая..к тому же есть разные приятные для работников оплаты к з/п!!!! Это например квартальные премии, а это от одного оклада, и до нескольких!!!!!!!! А еще и 13-я з/п есть.Так что про маленькие и скромные з/п, уж не надо- побойтесь Бога!!! А то что не афишируют эту инфу, так могу сказать- это под строжайшим запретом, даже родственникам не рекомендовано говорить.А то можно и места лишиться.......
чушь от и до
откуда у вас такие сведения, если не секрет?
ответить
Жека
4 6
Требую отставки депутатов за принятие антинародные законов. Хватит терпеть
ответить
Жека
3 4
Вставай народ с диванов, пора на площади выходить, отстаивать свое будущее
ответить
Жека
2 3
Пиво не бухай, 200 рублей на детсад сэкономишь!
Деньги мои не считай.
ответить
Читатель
1 0
вы заблуждаетесь, считая, что в администрации много платят
Может кто нам озвучит среднюю зарплату администрации Новокузнецка, как например озвучили зарплату администрации Президента?
ответить
Яша
2 0
Требую отставки депутатов за принятие антинародные законов. Хватит терпеть
Проспись, а то наотмечался уже
ответить
дворник
1 2
А з/п не хотите поднять???Скоро каждый месяц будут поднимать,эту плату,когда предел то будет,вы считаете мы их печатаем-эти деньги???....
давай галерный раб, дави рабов себе подобных. и идущих на смерть за тебя. чтобы скрепы крепчали.
ответить
дворник
0 3
Может кто нам озвучит среднюю зарплату администрации Новокузнецка, как например озвучили зарплату администрации Президента?
а Вы знаете сколько десятков а может и сотен миллиардов зелени получают ежегодно галерные рабы?
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