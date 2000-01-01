Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

Кузбассовцам напомнили о запрете на новогодние подарки чиновникам

Сегодня 09:56
299

Грядут новогодние и рождественские праздники. Министерство труда и соцзащиты Российской Федерации напомнило о том, что чиновникам нельзя дарить подарки. Это расценивается как взятка. Об этом сообщает региональное управление Следкома России.

В рамках борьбы с коррупцией, которая ведётся в стране, на сайте ведомства опубликовано напоминание «о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки».

Новогодние и рождественские подарки не могут получать люди, замещающие государственные и муниципальные должности, а также государственные муниципальные служащие, федеральные служащие, работники отдельных организаций. Получение подарков в связи с выполнением своих прямых обязанностей тоже попали под запрет.

Если чиновник всё же возьмёт подарок, то это повлечёт за собой наказание, предусмотренное законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Если же подарок расценят как взятку, то госслужащему будет грозить уголовная ответственность.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями. Эти презенты чиновникам можно брать, но они подлежат сдаче.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: krasotka66.ru
Новый год подарки чиновникам

Комментарии (3)

Добавить комментарий
Читатель
2 0
А в ПФР, налоговую и т.д. коробками уже в течении недели всё тащат.
Куда смотрит милиция?
ответить
Гоша
1 0
Какая такая взятка??? Чиновники это же СЛУГИ НАРОДА, поэтому им дают просто чаевые....
ответить
вапвапва
0 0
А в ПФР, налоговую и т.д. коробками уже в течении недели всё тащат.
Куда смотрит милиция?
Коробка конфет и бутылка шампанского это уже традиция. 300 рублей это удовольствие стоит.
С коррупцией они борются)) Васильеву, которая все имущество армии на родню переписала, амнистировали, а за коробку конфет готовы расправу учинить.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ