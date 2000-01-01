Кандидат физико-математических наук и член Русского географического общества Иван Амелин считает, что кузбассовцам в ближайшие два года стоит опасаться сильных паводков и землетрясений. Об этом написал novokuznetsk.su.

Учёный рассказал, что в 2017—2018 годах в Кузбассе ожидаются паводки и землетрясения. Серьёзность последствий наводнений будет зависеть от количества осадков, выпавших зимой и того, какая температура будет весной.

«Если верить прогнозу учёного Виктора Ашуркова, который предложил свою схему определения возможного времени события, показав ряд землетрясений на юге Кузбасса, повторявшихся максимум через 52 года. Так вот, если вести отсчёт от последнего события (1966 года), то следующее можно датировать 2018 годом. Хотя принято считать, что предсказать землетрясения невозможно. Но многие поддержали позицию Ашуркова. В том, что землетрясение можно предсказать, уверен и инженер-геофизик Николай Торгаев», — рассказал novokuznetsk. su учёный Иван Амелин.

Напомним, ранее учёные называли причину землетрясений в Кузбассе. «Кузбассу свойственна естественная сейсмичность, осложняемая техногенной. В связи с этим понятно, что землетрясения в Кемеровской области продолжатся», — отметили эксперты. Они уточнили, что в Кемеровской области возможны землетрясения до 7−8 баллов, поэтому есть необходимость в постоянном наблюдении.