Земля кузбасская богата талантами. В Кемеровской области начинали свой творческий путь известные музыканты, спортсмены, журналисты, телеведущие и политики. Для читателей ВашГород.ру искренние поздравления и пожелания землякам подготовили спортсмены, деятели культуры и депутат Госдумы.

Поздравил кузбассовцев депутат Государственной думы Антон Горелкин. Политик начинал свою карьеру в Кузбассе. До недавнего времени Антон Горелкин являлся начальником главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области. Но даже в столице депутат не забыл о земляках и тепло поздравил кузбассовцев с Новым годом.

Многим кузбассовцам чиновник запомнился своими забавными постами в Twitter. О важных событиях, происходящих в регионе и в администрации области, он писал в соцсети без официоза и с юмором. Чем всегда поднимал настроение своим подписчикам.

«Примите самые сердечные поздравления с новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 2017-ый придет к Вам с миром и стабильностью, станет годом созидания и удачи! Пусть он принесет Вам новые победы, приятные сюрпризы, интересные встречи и открытия, много радостных и счастливых дней. Пусть в наступающем году все Ваши надежды и мечты станут реальностью, а дела увенчаются успехом. От всей души желаю крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия и всего самого наилучшего Вам и Вашим близким в новом году. С уважением, депутат Государственной Думы А.В. Горелкин"

Наш земляк и лидер питерской группы «KARUNOS» Андрей Карунос начал свой творческий путь в Новокузнецке. Всё началось с того, что трое музыкантов известной в Сибири группы «Константа Графф» — Андрей Карунос, Валерий Волков и Дмитрий Мальфанов начали репетировать новые песни, которые вскоре образуют скелет программы совсем другого коллектива.

Участники коллектива не берутся как-либо именовать стиль своей музыки. Один известный петербургский продюсер предположил, что это «декаданс-рок». В активе группы выступления на самых разных площадках — от маленьких прокуренных клубов до многотысячных фестивалей под открытым небом.

«В новогоднюю ночь, конечно, должно быть много снега. Это я усвоил с детства. Чтобы в нём валяться, барахтаться, закапываться. А ещё чтобы снег проваливался в валенки и таял на лодыжке, под шерстяным носком. И тогда через некоторое время нога начинала неметь. И начинали неметь запястья, потому что туда тоже попадал снег. Но домой идти всё равно не хотелось. Потому что праздник, каникулы и всё такое. Да и потом мама все равно загонит в горячую ванну. Отогреет, чтобы не заболел. Здесь, в Северной столице, конечно, нет столько снега. Разве что за городом, где-нибудь в сторону Карелии. Там, да, совсем как в Сибири, как на родине, куда стараюсь приезжать по мере возможностей. В первую очередь, к родителям, к родным, и к немногим оставшимся здесь друзьям. Поэтому, дорогие земляки — новокузнечане, прокопчане, кемеровчане etc. позвольте пожелать вам сугробов, шалостей и радостного детского безделья в эти праздничные дни. Мир такой большой, мир такой маленький. Мира вам и музыки!", — поздравил кузбассовцев журналист и музыкант, лидер группы «KARUNOS».

Начинающий и талантливый кинорежиссёр из Новокузнецка Тимофей Жалнин — запомнился многим горожанам по работе в студии «Люксор» в СибГИУ. Он уже покорил не один кинофестиваль.

Так, осенью 2016 года кинорежиссёр из Новокузнецка Тимофей Жалнин и его команда победили на крупном фестивале в Колумбии «VideoDanza». Фильм «Аквариус» признали лучшим. А летом талантливый кинорежиссёр получил 25 миллионов рублей на съемку полнометражной картины «Двое». Такую сумму выделило Министерство Культуры России.

Тимофей был немногословен, но зато сказал очень важные слова:

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю и вам и себе в новом году не только надеяться и верить в лучшее, но и самим делать больше персональных добрых дел».

Ну и конечно, кузбассовцев поздравили игроки ХК «Металлург», единственного клуба Континентальной хоккейной лиги в Кузбассе. Спортсмены записали видеопоздравление специально для читателей ВашГород.ру, встречайте!