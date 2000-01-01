Советские игрушки на ёлке, добрый Дедушка Мороз, тазик с оливье и петарды под окном — кажется, что Новый год специально придумали для России. На самом деле этот волшебный праздник изобрел ещё Юлий Цезарь, и в каждой стране мира — свои новогодние традиции.

Большинство государств отмечают Новый год вместе с нами — 1 января, по григорианскому календарю. Но есть и более необычные даты — у евреев праздник осенью, у китайцев примерно в феврале, после окончания лунного цикла, а в Иране весной. Да и мы сами ещё 300 лет назад встречали новогодние деньки 1 сентября, пока в 1700 году Пётр Великий не решил присоединить нас к Европе — в культурном смысле, конечно.

Редакция ВашГород.ру выяснила, как отмечают и что подают к столу те счастливые люди, для которых новый год начинается в разгар зимы, с 12-м ударом часов.

Англия — поцелуй под омелой и горящий пудинг

Как и во всех европейских странах, здесь больше чтут Рождество, но и в новогоднюю ночь творятся настоящие чудеса. Так, влюблённые должны обязательно поцеловаться под омелой, чтобы весь следующий год не расставаться. А если чмокнуть любого человека, стоящего под заветной веточкой в середине комнаты, весь год будет счастливым и удачливым.

Чтобы год уж наверняка пришёл, нужно с первым ударом часов открыть заднюю дверь в доме и осторожно выпустить старый. А Новый дорогу точно найдёт!

На стол английские хозяйки подают индейку с гарниром из каштанов и тушёной брюссельской капусты. А на десерт — пудинг. После выпечки его нужно облить ромом, поджечь и прямо так, в огне, подать на стол.

Италия — разбитая посуда и колбаса из свинины

Итальянцы празднуют широко, с размахом — начиная с Рождества и заканчивая Крещением 6 января. На Новый год они только входят в кураж, не случайно самая известная традиция в Италии — выбрасывать из окон старую мебель и вещи.

Пылкие южане с радостью и сейчас бы всё выкидывали, да власти запретили — очень уж травмоопасно. Поэтому ненужную мебель и технику просто выставляют перед домом. Зато посуду можно бить сколько угодно — так итальянцы избавляются от всего плохого, что случилось за год.

На стол обязательно кладут символы здоровья, богатства и процветания — чечевицу, орешки и виноград. А хозяйки готовят фирменную свиную колбасу котекино.

Швеция — праздник света и сушёная треска

Прекрасная, чудесная, сказочная страна, которой мы обязаны появлением первых стеклянных игрушек на ёлку и самой главной новогодней песней всех времён и народов — «Happy New Year». Да и сам праздник здесь — настоящая феерия света.

На Новый год вся Швеция превращается в один большой сияющий фонарик — в праздничную ночь здесь ярко освещают улицы и оставляют свет во всех комнатах. А главные новогодние развлечения — это трансляция из парка-музея «Скансен» и показ праздничного концерта из Венской филармонии.

А к новогоднему столу северяне подают лютефикс — блюдо из сушёной трески.

Франция — на брудершафт с бочкой и много подарков

Столица мирового виноделия и Новый год празднует соответствующим образом. Так, хозяин-винодел обязательно должен чокнуться с бочкой и выпить за будущий урожай и хороший год.

1 января здесь дарят друг другу подарки — побольше и разных, а в Париже устраивают традиционный новогодний парад, куда съезжается народ со всех уголков планеты.

Новогодний стол у французов ломится от вкусностей, но во главе стола всегда — хорошее вино, дичь, сыры и устрицы. А на десерт — легендарный торт «Буш де Ноэль» — в форме рождественского полена.

Финляндия — гадание на воске и имбирные печеньки

Эта страна (а точнее — Лапландия) — родина самого Санта-Клауса. Поэтому для финнов главный праздник — всё же Рождество.

Ближе к 1 января финны начинают подводить итоги года — составляют планы на будущее, раздают долги, ходят на могилы к усопшей родне и зажигают на могилах свечи.

А в саму новогоднюю ночь собираются дома всей семьёй и гадают на расплавленном олове или воске, капая его в воду. Точь-в-точь как мы на Рождество!

На новогодний стол финские хозяйки обязательно выставляют блюда из северной рыбы — сёмги и форели. А ещё пекут имбирное печенье в форме снежинок и снеговичков и варят ягодно-фруктовый кисель.

Япония — бамбуковые грабли и пирожные из риса

Для японцев Новый год — праздник очень важный. А все ритуалы, которые нужно в этот день выполнять, просто не упомнить!

Главный сувенир праздника — грабли. Их делают из бамбука, украшают надписями и мелкими талисманами. Грабли должны быть в каждом доме — а чем же ещё загребать счастье в наступающем году?

Новый год в Японии приходит с ударами колоколами — причём бьёт он не 12 раз, а 108. Такой концерт нужен, чтобы убить все человеческие пороки. Их всего шесть — жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность и зависть, но вот оттенков у каждого — аж 18.

Еда на японских новогодних столах тоже сплошь символическая. Длинные макаронины означают долголетие, рис — достаток, карп — силу, фасоль — здоровье. А ещё японцы верят, что удачу в делах приносят каштаны, и кладут их практически во все блюда — в гарниры, десерты, рисовые пирожные моти.

США — часы на Таймс-сквер и бесплатное шампанское

США — страна очень религиозная, поэтому здесь особенно чтут Рождество. А Новый год — это время веселья, дружеских тусовок и бесплатного шампанского с тостами в казино.

В праздничную ночь американцы собираются на Таймс-сквер, чтобы дождаться, когда огромные часы возвестят приход Нового года. В 23:59 над площадью начинает спускаться огромный светящийся шар времени, который замирает ровно в полночь. Потом все собравшиеся начинают обниматься, целоваться, а водители — жать на гудок.

Готовят на Новый год обычно индейку, как и на Рождество, начиняют всем, что найдут в холодильнике: сыром, хлебом, чесноком, яблоками и др. А на американском юге самым новогодним блюдом считается тёмный горох. Есть его желательно прямо под бой часов, запивая шампанским.

Германия — свинья в подарок и настольные игры

В Германии очень любят праздновать и поздравлять, ведь именно в этой стране когда-то прижилась традиция украшать рождественскую ёлку.

Но на Новый год подарки дарят скромные, ведь самое важное презентовали 25 декабря. Фигурки хрюшек, четырёхлистный клевер, монетка пфенниг — всё это типичные новогодние подарки по-немецки.

В праздничную ночь молодёжь обычно отправляется по клубам и вечеринкам, люди постарше ждут удара часов за настольными играми и лёгкими закусками. К столу обязательно подают яблоки и орешки. Первые — это символ познания добра и зла, того самого, библейского. Орехи означают жизненные трудности и тайны.

Куба — День революции и 12 виноградинок

Новый год на Кубе — праздник двойной, ведь 1 января здесь отмечают Триумф революции. А вот Нового года как такового нет — есть День королей. Королями на острове Свободы называют волшебников Гаспара, Мельхиора и Бальтасара, на деле — библейских волхвов.

Самая известная новогодняя традиция на Кубе — заполнить водой все ёмкости в доме, а с 12-м ударом часов выплеснуть их из окон вместе со всеми бедами, горестями и болезнями прошлого года. А параллельно с этим нужно под каждый удар часов съесть по виноградинке, загадывая на каждую желание.

Австралия — Санта-Клаус на сёрфе и оперный театр в огнях

Австралия встречает Новый год первой на планете, поэтому в эту страну на праздники толпами съезжаются туристы. Здесь нет ни снега, ни морозов, а Санта-Клаус появляется на сёрфе в красном обтягивающем костюме.

В новогоднюю ночь города Австралии раскрашиваются ярким фейерверком, а самый роскошный салют взлетает на Сиднейским оперным театром. Ночью празднуют в основном туристы, а сами австралийцы встречают праздник утром — на пляже, с коктейлями в руках и сёрфами под мышкой.