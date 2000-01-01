Новый год — праздник особенный. В эту ночь мы все, как в детстве, верим, что самые сокровенные наши желания сбудутся, и всё будет хорошо. Редакция ВашГород.ру не станет заявлять, что 1 января прилетит чародей и исполнит ваши заветные мечты. Мы лишь предложим нашим читателям на миг забыть о том, что они взрослые реалисты и погрузиться в сказку. А там, кто знает? Может, и есть на свете чудеса. Итак, 5 способов загадать желание в Новый год:

Самый популярный

Самый известный способ загадать желание — это заранее написать его на бумажке. Поджигаем клочок во время боя курантов, высыпаем пепел в бокал шампанского и выпиваем. И всё это нужно успеть сделать до того, как часы пробьют двенадцать. Правда, в случае неудачи вам грозит визит пожарных или испорченная алкоголем блузка. Но кого это волнует в самую главную ночь года?

Хитрый

Ближе к Новому году запишите на 12 бумажках по одному желанию. Перед тем как лечь спать, засуньте их под подушку. Утром вытащите одно желание — именно оно должно сбыться. А знаете, что самое главное в этом способе? Вам нужно только вытащить правильную бумажку. В любом случае исполнение одного желания гарантировано.

Волшебный

Для тех, кто хочет почувствовать себя чародеем — немного сложный ритуал.

В любой день после полуночи берём лист бумаги, яркие краски или фломастеры и рисуем мечту. Неважно, хороший вы художник или нет — желание можно изобразить схематично. Сворачиваем рисунок в рулончик и перевязываем красной лентой.

Затем растапливаем воск и запечатываем свиточек так, чтобы субстанция попала и на ленту, и на бумагу. Пока воск тёплый, пишем на нём свои инициалы. Трубочку вешаем на ёлку и предупреждаем родных, чтобы её никто не трогал. В новогоднюю ночь прячем рулончик в укромном уголке.

Когда желание сбудется, открываем свиток и обводим красным мечту. Храним его до тех пор, пока не появится новая цель — и только тогда сжигаем.

Романтичный

Наделайте перед Новым годом много бумажных снежинок. Напишите на каждой заветное пожелание. После полуночи выходите на балкон и отправляйте снежинки кружиться в волшебном танце. Красота!

Весёлый

Ближе к 12 встаньте на стул или диван. Когда начнут бить куранты, прыгайте как можно выше вверх! Постарайтесь при этом выкрикнуть желание. Удачной посадки!

Новогодняя ночь — самая долгожданная и любимая россиянами. Не забывайте приносить в праздник хорошее настроение, и тогда всё, что вы загадали, обязательно сбудется.

Счастья в Новом году!