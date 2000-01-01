Кемеровчане в соцсетях пожаловались на неудачную покупку, сделанную в магазине «Бегемот». В купленном йогурте, как выяснилось после вскрытия упаковки, находилось нечто очень неприятное на вид и наверняка — на вкус.
«Такой йогурт купили в „Бегемоте“. Кедровка», так подписали фото странного йогурта пользователи сообщества «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», опубликовавшего снимок.
Комментаторы дружно выразили недоумение по поводу содержимого стаканчика.
— Боже, что это?
— Какой ужас! Выглядит страшновато!
— Вареник?
Другие пользователи группы посоветовали всегда смотреть на срок годности, сохранять чеки и возвращать испорченные товары обратно в магазины.
Третьи не стали драматизировать, отнеслись к ситуации с юмором.
— Это акция подарок внутри.
— Акция новогодняя. Ёгурт + шпроты. Вместе веселей!
— Нутис, отведайте фруттис)
— Это счастливый йогурт)