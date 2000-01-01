Кемеровчане в соцсетях пожаловались на неудачную покупку, сделанную в магазине «Бегемот». В купленном йогурте, как выяснилось после вскрытия упаковки, находилось нечто очень неприятное на вид и наверняка — на вкус.

«Такой йогурт купили в „Бегемоте“. Кедровка», так подписали фото странного йогурта пользователи сообщества «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», опубликовавшего снимок.

Комментаторы дружно выразили недоумение по поводу содержимого стаканчика.

— Боже, что это?

— Какой ужас! Выглядит страшновато!

— Вареник?

Другие пользователи группы посоветовали всегда смотреть на срок годности, сохранять чеки и возвращать испорченные товары обратно в магазины.

Третьи не стали драматизировать, отнеслись к ситуации с юмором.

— Это акция подарок внутри.

— Акция новогодняя. Ёгурт + шпроты. Вместе веселей!

— Нутис, отведайте фруттис)

— Это счастливый йогурт)