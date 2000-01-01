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В Новокузнецке построят ещё один торговый центр

Сегодня 11:46
1176

В Центральном районе Новокузнецка появится торговый центр. Новый объект расположится рядом с отелем Park Inn. Заведение будет отличаться от других наличием плавательного бассейна.

«Мы смогли реализовать основной пятак земли между ТРЦ „Глобус“ и отелем „Park Inn“ (улица Тольятти). Планируем очень быстро построить музей ретро автомобилей, чтобы успеть к 400-летию. Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», - передает слова главы Новокузнецка Сергея Кузнецова novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

Глава города Сергей Кузнецов подверг проект нового торгового центра и музея автомототехники серьёзной критике. По мнению градоначальника, здание не вписывается в общую концепцию проспекта Ермакова и улицы Тольятти.

Насколько будет пользоваться популярность новый торговый центр покажет время. Отметим, что в нескольких сотнях метров уже расположены два комплекса ТЦ «Континент» и ТРК «Глобус».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
музей торговый центр недвижимость новый торговый центр

Комментарии (11)

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Вася
14 3
"денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей," - че Кузнечек туда примазывается то ?!
На сколько все знают - деньги Говора, свой капитал - частный.... А мэр решил пристроиться к чужой славе - не стыдно ?!!1
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Бусина
15 3
Сырожа прям "хозяин", раздает и продает землю налево-направо.........этих ТЦ уже хренова туча!!!! А вот заводы банкротить,это не не землю муниципальную раздавать!!!! Или теперь удел Кузни торговля?????? Безратотицу решил победить торговыми центрами????
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бревно Ленина
8 4
Да, кстати, а как насчёт того, чтобы поставить развлекательную бизнес-церковь. Горадминистрация ходила бы кажный день на обедню: шик, блеск, блеск, скрепы, красота.
ответить
ганс
2 0
Да, кстати, а как насчёт того, чтобы поставить развлекательную бизнес-церковь. Горадминистрация ходила бы кажный день на обедню: шик, блеск, блеск, скрепы, красота.
:))))))))))))))))))))))))))))))..ага, и с комнатой отдыха...для персонала и посетителей...
ответить
2
6 0
"денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей," - че Кузнечек туда примазывается то ?!
На сколько все знают - деньги Говора, свой капитал - частный.... А мэр решил пристроиться к чужой славе - не стыдно ?!!1
У гламурного хороший учитель - кузбассбаши. Тот тоже тут как тут, как только повод есть (вокзал в Новокузнецке, например). "Мы вам такой вокзал построили....."
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777
3 0
сити-молл еще забыли ...он на 2 метра дальше!!!!
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jil
5 0
"Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест." - хорошо конечно, но главное чтобы было кому и на что посещать сие заведение.
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TigerShot89 8862
4 0
Вообще-то изначально речь шла о спорткомплексе и авто музее. А судя по тому что было представлено на днях ....от исходного замысла ничего не осталось. Вместо спорткомплекса "фитнес пристройка". Не говоря уже о бассейне.
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Местная 6172
10 0
А может не надо строить "очень быстро"? А то ходить туда будет очень страшно - вдруг потолок на голову рухнет. Лучше опоздать к 400-летию, но вместо "очень быстро" построить очень качественно.
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Бусина
0 0
У гламурного хороший учитель - кузбассбаши. Тот тоже тут как тут, как только повод есть (вокзал в Новокузнецке, например). "Мы вам такой вокзал построили....."
Землю-то продал на 60 млн дешевле, вот наверное теперь и Сырожа в доле этой стройки......50/50, не будет конечно........но какой-то сладкий кусок наверное отрезали.......
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