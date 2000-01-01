В Центральном районе Новокузнецка появится торговый центр. Новый объект расположится рядом с отелем Park Inn. Заведение будет отличаться от других наличием плавательного бассейна.

«Мы смогли реализовать основной пятак земли между ТРЦ „Глобус“ и отелем „Park Inn“ (улица Тольятти). Планируем очень быстро построить музей ретро автомобилей, чтобы успеть к 400-летию. Ещё мы рассматриваем вариант построить новый хороший большой развлекательный центр. Денег мы туда заложим полтора миллиарда рублей, появится 140 рабочих мест. Самое главное там будет плавательный бассейн, фитнес-центр. Планируется, что доходы будут на уровне 60 миллионов рублей», - передает слова главы Новокузнецка Сергея Кузнецова novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, участок был продан новокузнецкому бизнесмену Александру Говору практически за полцены. Изначально стоимость составляла 150 миллионов рублей. Но в итоге бюджет выручил за него лишь 90 миллионов рублей.

Глава города Сергей Кузнецов подверг проект нового торгового центра и музея автомототехники серьёзной критике. По мнению градоначальника, здание не вписывается в общую концепцию проспекта Ермакова и улицы Тольятти.

Насколько будет пользоваться популярность новый торговый центр покажет время. Отметим, что в нескольких сотнях метров уже расположены два комплекса ТЦ «Континент» и ТРК «Глобус».