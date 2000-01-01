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Почему на адвоката Негодяева не заводят дело — Следком

Сегодня 12:14
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Кузбасский Следственный комитет пока не стал заводить уголовное дело на кемеровского адвоката Негодяева. Как уже сообщал ВашГород.ру, юрист находился за рулём «БМВ» в тот момент, когда он влетел в автобусную остановку. Тогда погибла женщина.

Сейчас по факту ДТП проводят доследственную проверку. По закону, она может продлиться до 10 суток. Срок имеют право продлить до 30 суток, после чего следователи решат, возбуждать или нет уголовное дело.

В кузбасском Следкоме рассказали, что сейчас назначены различные экспертизы, которые прольют свет на все обстоятельства аварии. В ведомстве также отметили «сумасшедшие погодные условия» и проблемы с проезжей частью в день ДТП.

«Проверяем скоростной режим, исправность автомобиля. Уголовное дело возбуждается, когда точно понятно, что совершено преступление. А завести дело, чтобы все стали называть его сразу и подозреваемым, и виновным, зачем это нужно? Ведь ДТП — это происшествие неумышленное. СК занимается таким, если это ответственное лицо, в данном случае — адвокат», — рассказали сайту «Газета.ru» в кузбасском Следкоме.

Как уже сообщал ВашГород.ру, смертельная авария произошла в Кемерове 22 декабря. «БМВ Икс 6» на пересечении Ленина и Волгоградской влетел в остановку с людьми. В результате скончалась кемеровчанка Светлана С.

Вскоре близкие Светланы объявили в сети сбор средств в помощь родственникам погибшей. А в ГИБДД рассказали о состоянии дороги, где произошла авария.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://yasnonews.ru/
дтп следком авария с адвокатским БМВ

Комментарии (1)

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Скептик
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Просто пародоксальные формулировки. Поиск виноватых "отрицательных электронов в атомах писчинок посыпки дороги". Уже и не писали бы об этом. Краткого некролога на такие новости хватит. Что нибудь: "ДТП погибли люди. Участник чиновник(сын чиновника, адвокат чиновника и т.д). Виновата нечистая сила."
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