О шести основных изменениях и событиях, которые коснутся в 2017 году нынешних и будущих пенсионеров, а также работодателей, лаконично и доступно рассказали в пресс-службе пенсионного фонда России.

Единовременная выплата в 5 тысяч рублей

Единовременную выплату в 5 тысяч рублей пенсионеры получат в январе 2017 года. Её начислили всем, кто постоянно живёт в Российской Федерации и получает пенсию.

Если человек получает две пенсии, как например «военные» пенсионеры, то 5 тысяч выплатит ПФР. Выплату почтальоны принесут вместе с пенсией за январь тем, у кого дата доставки пенсии на дом с 13 числа месяца.

Тем, кто получает пенсию с 3 по 12 число, 5 тысяч выплатят с 13 по 28 января тоже с доставкой на дом. Когда именно, им скажут, когда принесут пенсию за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России», а через другие организации, сроки те же — с 13 по 28 января 2017 года.

Назначение пенсий и количество пенсионеров

Для получения страховой пенсии в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, — 8,26.

Подавать заявления о назначении пенсии нужно через Личный кабинет на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Формирование пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений в 2017 году продлили. 6% страховых взносов, которые не пошли на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии.

Право на перевод пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина сохраняется.

Материнский капитал

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится — 453 тыс. рублей.

Направить маткапитал можно: на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, формирование будущей пенсии мамы и социальную адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Электронные сервисы ПФР

Большинство услуг ПФР сейчас можно получить через интернет. Сервисы находятся на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.

Страховые взносы и отчетность

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017 году остается прежним — 22%. Однако, функция администрирования взносов в 2017 году переходит к Федеральной налоговой службе.

Напомним, ранее в ПФР рассказали о рисках перехода в негосударственный пенсионный фонд. Пресс-служба ведомства разъяснила жителям области порядок перевода накоплений из фонда в фонд.