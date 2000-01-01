Куйбышево многие недолюбливают,но район тихий и неплохой,мне нравится.В принципе,в идеале желательно иметь квартире в разных разных районах.У меня три и все в центре.Две недели назад был в гостях,у товарища,на Ильинке,так на радостях так наклюкались,что насилу добрался на тачке домой,а была бы квартирка под боком,на районе-и никаких проблем бы не было.Так что лучшей совет - иметь(купить) несколько квартир и что б в разных районах и будет представление,где тебе лучше и удобней намного и сдать можно и продать в случае чего,если вдруг деньга понадобится.А ещё,как вариант - большой коттедж за городом,в пригороде,но это далеко не каждый себе может позволить,так как здесь ценник на десятки миллионов рублей и это уже другой уровень развития.

А несколько квартир в разных районах города, конечно, можно позволить себе каждый.:))) Если бы была такая у меня такая возможность, то продала бы я эти две-три-четыре квартиры и купила домик в пригороде или деревне. Пусть не коттедж, но чтобы жить на свежем воздухе. А на работу можно добираться и на своей машине. После продажи стольких квартир и покупки теплого домика в деревне, пол миллиончика обязательно остались бы на авто.:)