Х

Давайте вместе сделаем ВашГород.ру интереснее!

Ответьте всего на один вопрос

Это займет не больше минуты. Спасибо!

Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

В каком районе Новокузнецка лучше покупать квартиру? — вопрос дня

Сегодня 12:48
544

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». Читатель ВашГород.ру из Мысков задал свой вопрос.

«В следующем году планируем переезд в Новокузнецк. В каком районе лучше покупать квартиру? Какой у вас район почище и менее криминальный?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
покупка квартиры вопрос дня

Комментарии (22)

Добавить комментарий
1
3 0
....район почище и менее криминальный?
__ это не совместимое желание )))
ответить
1
9 0
Сейчас как в поговорке, каждый свое болото хвалить будет.
ответить
2
6 4
Жил и в Кузнецке, и в Центре. Ильинка намного спокойнее и чище.
ответить
1
7 2
Про свое болото))
Центр в плане экологии отстой, окно не откроешь, особенно ночью, вонь.
ответить
толя
3 4
жил и в абашево и в кемерово - советую ильинку
ответить
Дон Хенаро
2 4
Какой покупать все продают и бегут из этой промпомойки, пройдитесь по городу все магазины и офисные здания на продаже, город умер.
ответить
Дон Хенаро 35436
3 5
"В следующем году планируем переезд в Новокузнецк"
Беги, несчастный!!!!)
Ну если кроме шуток то...
Чистый Ильинка, не криминальный это даже не знаю) Ну после Мысков я думаю Ильинка покажется не криминальной))))
ответить
Анонимный пользователь
4 0
В Дальнее Куйбышево переехала из Центрального района. Сначала казалось захолустье. А сейчас меня отсюда калачом не выманишь. Тихо, спокойно, от центра близко, магазинов продуктовых куча, все друг друга знают. Воздух чистый. квартиры дешевле, чем в Центре
ответить
толя
1 1
а если нормально, то есть тьма знакомых кто покупал квартиру в отдаленных районах (та же ильинка) а потом ныли что хотят жить в центре... поэтому центр он и в африке центр (с) stek...
поэтому советую интересоваться в каком микрорайоне центра лучше жить ;)
ответить
Вася
2 0
Жил и в Кузнецке, и в Центре. Ильинка намного спокойнее и чище.
только ** уедешь (((
ответить
Е.
2 2
В Дальнее Куйбышево переехала из Центрального района. Сначала казалось захолустье. А сейчас меня отсюда калачом не выманишь. Тихо, спокойно, от центра близко, магазинов продуктовых куча, все друг друга знают. Воздух чистый. квартиры дешевле, чем в Центре
Когда едем с мужем с района аэропорта или в ту сторону из города, останавливаемся у светофора на повороте с Рудокопровой на ул. 1 мая. Вонь с Абушки или откуда-то ещё идёт просто невыносимая, приходится окна автомобиля всегда закрывать. Всё время одна и та же мысль в голове крутится: "Как тут живут местные жители, дома которых стоят прямо на её берегу?" А оказывается у вас очень чистый воздух!:)
ответить
fast
4 0
Забыли учесть еще фактор о доступности к рабочему месту. если устраиваться например на, можно сказать единственное место в чороде где еще более менее платят, ЗСМК то лучше на запсибе. Да и с запсиба почти всю улицу Горьковская переселили на ильинку. так что еще поспорил бы с уровнем криминала Ильинка-Запсиб.
ответить
Рома
3 0
Дон Хенаро:
"В следующем году планируем переезд в Новокузнецк"
Беги, несчастный!!!!)
Ну если кроме шуток то...
Чистый Ильинка, не криминальный это даже не знаю) Ну после Мысков я думаю Ильинка покажется не криминальной))))
Все говорят, что Ильинка - самый чистый район. Но почему-то забывают, что под боком с ней находится Запсибовский комбинат.:)))
ответить
Свой
3 0
В Дальнее Куйбышево переехала из Центрального района. Сначала казалось захолустье. А сейчас меня отсюда калачом не выманишь. Тихо, спокойно, от центра близко, магазинов продуктовых куча, все друг друга знают. Воздух чистый. квартиры дешевле, чем в Центре
Куйбышево многие недолюбливают,но район тихий и неплохой,мне нравится.В принципе,в идеале желательно иметь квартире в разных разных районах.У меня три и все в центре.Две недели назад был в гостях,у товарища,на Ильинке,так на радостях так наклюкались,что насилу добрался на тачке домой,а была бы квартирка под боком,на районе-и никаких проблем бы не было.Так что лучшей совет - иметь(купить) несколько квартир и что б в разных районах и будет представление,где тебе лучше и удобней намного и сдать можно и продать в случае чего,если вдруг деньга понадобится.А ещё,как вариант - большой коттедж за городом,в пригороде,но это далеко не каждый себе может позволить,так как здесь ценник на десятки миллионов рублей и это уже другой уровень развития.
ответить
Нина
2 1
Куйбышево многие недолюбливают,но район тихий и неплохой,мне нравится.В принципе,в идеале желательно иметь квартире в разных разных районах.У меня три и все в центре.Две недели назад был в гостях,у товарища,на Ильинке,так на радостях так наклюкались,что насилу добрался на тачке домой,а была бы квартирка под боком,на районе-и никаких проблем бы не было.Так что лучшей совет - иметь(купить) несколько квартир и что б в разных районах и будет представление,где тебе лучше и удобней намного и сдать можно и продать в случае чего,если вдруг деньга понадобится.А ещё,как вариант - большой коттедж за городом,в пригороде,но это далеко не каждый себе может позволить,так как здесь ценник на десятки миллионов рублей и это уже другой уровень развития.
А несколько квартир в разных районах города, конечно, можно позволить себе каждый.:))) Если бы была такая у меня такая возможность, то продала бы я эти две-три-четыре квартиры и купила домик в пригороде или деревне. Пусть не коттедж, но чтобы жить на свежем воздухе. А на работу можно добираться и на своей машине. После продажи стольких квартир и покупки теплого домика в деревне, пол миллиончика обязательно остались бы на авто.:)
ответить
Свой
0 0
А несколько квартир в разных районах города, конечно, можно позволить себе каждый.:))) Если бы была такая у меня такая возможность, то продала бы я эти две-три-четыре квартиры и купила домик в пригороде или деревне. Пусть не коттедж, но чтобы жить на свежем воздухе. А на работу можно добираться и на своей машине. После продажи стольких квартир и покупки теплого домика в деревне, пол миллиончика обязательно остались бы на авто.:)
Желательно иметь для поддержания штанов несколько квартир.Понимаю,что не каждый может или будет к этому стремится,но это неплохо когда у тебя несколько квартир,это намного лучше чем одна и тем более если совсем нет.Нужно и о детях своих думать заранее,не только для себя жить,прожигая деньги на дорогих курортах,дорогие машины и т.д..У нас в городе цены на квартиры намного ниже,чем в других центрах,так что для семьи с нормальным доходом к 40 годам иметь 2-3 квартиры,это нормально,у меня много таких знакомых,притом такие же работяги как я.
ответить
Елена
1 0
Забыли учесть еще фактор о доступности к рабочему месту. если устраиваться например на, можно сказать единственное место в чороде где еще более менее платят, ЗСМК то лучше на запсибе. Да и с запсиба почти всю улицу Горьковская переселили на ильинку. так что еще поспорил бы с уровнем криминала Ильинка-Запсиб.
Заводской район совсем неплох, но с подмоченной репутацией. В 90-е там было страшновато жить. Но многие наркоманы уже умерли или в тюрьме сроки мотают, алкашей тоже меньше стало, а у городского руководства Запсиб на последнем месте в планах. Ни одного развлекательного центра и кинотеатра, к примеру. Чтобы отдохнуть и приятно провести время на праздники, надо в центр ехать. А так район очень компактен, зелёный, транспорт ходит часто и регулярно (в отличие, например, от Ильинки). Один только минус - Запсибовский комбинат. Иногда окно открыть невозможно - коксохим рулит! Хотя и в других районах тоже дышать бывает трудно.
ответить
Вася
0 0
Когда едем с мужем с района аэропорта или в ту сторону из города, останавливаемся у светофора на повороте с Рудокопровой на ул. 1 мая. Вонь с Абушки или откуда-то ещё идёт просто невыносимая, приходится окна автомобиля всегда закрывать. Всё время одна и та же мысль в голове крутится: "Как тут живут местные жители, дома которых стоят прямо на её берегу?" А оказывается у вас очень чистый воздух!:)
это из-за закрытой шахты
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ